Rusko straší najväčšou krízou v histórii: Európa a Spojené kráľovstvo ho vraj budú ešte úpenlivo prosiť

Nina Malovcová
TASR
Útok na Irán
Svet sa podľa neho blíži k veľkému energetickému šoku.

Podľa oficiálnych vyhlásení je Rusko v dobrej pozícii vzhľadom na cenové turbulencie na svetových trhoch s ropou, ktoré vyvolala vojna proti Iránu, napísala agentúra DPA, na ktorú sa odvoláva TASR.

„Je zrejmé, že na svetových trhoch je v súčasnosti nedostatok ropných produktov,“ povedal vo štvrtok v Moskve vicepremiér Alexander Novak na zjazde Ruského zväzu priemyselníkov a podnikateľov. Benzín, nafta i ďalšie palivá zdraželi ešte prudšie ako ropa, z čoho Rusko profituje, pripomenula DPA.

Rusko chce zvýšiť produkciu

Zatiaľ čo ruskí vývozcovia ropy mohli doteraz, kvôli západným sankciám uvaleným po začiatku vojny na Ukrajine, predávať svoje produkty v zahraničí len so zľavou, táto zľava sa podľa Novaka teraz výrazne znížila. Poukázal na to, že v niektorých regiónoch sveta sa ruská ropa predáva dokonca s príplatkom.

Novak vyjadril optimizmus, že Rusko by mohlo rozšíriť svoju produkciu, čo si však podľa neho bude vyžadovať čas, investície a získavanie kapitálu. Osobitný zástupca ruského prezidenta pre investície a hospodársku spoluprácu so zahraničím Kirill Dmitrijev vykreslil na podujatí ešte ružovejší obraz, napísala DPA.

Európa môže čeliť problémom

„Rusko je v pôsobivej pozícii, pretože nie sme len obrovským producentom ropy a plynu, ale aj hnojív,“ povedal Dmitrijev. Podľa neho sa svet nachádza pred najväčšou krízou cien pohonných látok, keď predpovedá, že cena ropy by mala vzrásť na 150 až 200 amerických dolárov.

Osobitný zástupca Kremľa predpovedá, že trpieť tým bude najmä Európa, ktorá sa zriekla ruských energií. „Európa a Spojené kráľovstvo budú úpenlivo prosiť o ruské energie,“ vyhlásil Dmitrijev a dodal, že Rusko sa potom rozhodne, či dodávky obnoví alebo neobnoví.

