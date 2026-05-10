„Ešte nie je koniec,“ vyhlásil Netanjahu: Tvrdí, že vojna sa neskončí, kým nebude splnená dôležitá podmienka

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Útok na Irán
Netanjahu naznačil ďalší postup voči Iránu.

Iránske zásoby obohateného uránu musia byť „odstránené“ ešte pred tým, než bude možné americko-izraelskú vojnu proti Teheránu považovať za ukončenú, uviedol v nedeľu izraelský premiér Benjamin Netanjahu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Ešte nie je koniec, pretože v Iráne je stále jadrový materiál – obohatený urán – ktorý musí byť odvezený. Stále sú tam miesta na obohacovanie, ktoré musia byť demontované,“ hovorí Netanjahu v úryvku rozhovoru, ktorý má byť odvysielaný neskôr v nedeľu v programe 60 Minutes na stanici CBS.

Viac z témy Útok na Irán:
1.
Varovanie dostali aj európske krajiny: Situácia sa opäť vyostruje, Irán pohrozil okamžitou odpoveďou
2.
Teherán potvrdil odpoveď na návrh USA: Súčasťou dohody má byť aj budúcnosť Hormuzského prielivu. Útoky pokračujú
3.
Útok dronu spôsobil požiar na nákladnej lodi, nikto sa k nemu neprihlásil
Zobraziť všetky články (260)

Trump podľa AFP vysiela odlišné signály

„Vstúpite dnu a vezmete ho von,“ povedal izraelský líder na otázku, ako by sa dal urán odstrániť. Americký prezident Donald Trump má podľa Netanjahua podobný postoj. „Nebudem hovoriť o vojenských prostriedkoch, ale o tom, čo mi povedal prezident Trump – ‚Chcem tam ísť,‘“ dodal.

Foto: SITA/AP

Netanjahuovo vyhlásenie je však v rozpore s Trumpovým verejným postojom, pripomína AFP. Republikánsky prezident USA je pod rastúcim domácim tlakom, aby ukončil vojnu s Iránom, a trvá na tom, že jadrový program Teheránu sa podarilo udržať pod kontrolou.

V rozhovore, ktorý bol odvysielaný v nedeľu, ale zjavne nahraný skôr, Trump uviedol, že Irán je „vojensky porazený“ a trval na tom, že urán môže byť odstránený „kedykoľvek budeme chcieť“, píše AFP. „Dostaneme sa k tomu v určitom bode, kedykoľvek budeme chcieť. Budeme to mať pod dohľadom,“ povedal Trump televíznej novinárke Sharyl Attkissonovej.

USA a Irán majú byť blízko dohody

„Máme to veľmi dobre sledované. Ak by sa niekto priblížil k tomu miestu, budeme o tom vedieť a vyhodíme ich do vzduchu,“ dodal. Irán medzitým v nedeľu bez uvedenia ďalších podrobností oznámil, že prostredníctvom Pakistanu odovzdal svoju odpoveď na návr Spojených štátov na ukončenie vojny na Blízkom východe.

Viaceré médiá koncom tohto týždňa uviedli, že USA a Irán sú blízko k uzavretiu 14-bodového memoranda o ukončení vojny. Sporné body ako iránsky jadrový program, odblokovanie lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv či americké sankcie by podľa nich mali byť predmetom neskorších rokovaní.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikane je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Slováci a Česi v zahraničí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikane je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
1 na 1
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac