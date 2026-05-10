„Ešte nie je koniec,“ vyhlásil Netanjahu: Tvrdí, že vojna sa neskončí, kým nebude splnená dôležitá podmienka

Iránske zásoby obohateného uránu musia byť „odstránené“ ešte pred tým, než bude možné americko-izraelskú vojnu proti Teheránu považovať za ukončenú, uviedol v nedeľu izraelský premiér Benjamin Netanjahu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Ešte nie je koniec, pretože v Iráne je stále jadrový materiál – obohatený urán – ktorý musí byť odvezený. Stále sú tam miesta na obohacovanie, ktoré musia byť demontované,“ hovorí Netanjahu v úryvku rozhovoru, ktorý má byť odvysielaný neskôr v nedeľu v programe 60 Minutes na stanici CBS.
Trump podľa AFP vysiela odlišné signály
„Vstúpite dnu a vezmete ho von,“ povedal izraelský líder na otázku, ako by sa dal urán odstrániť. Americký prezident Donald Trump má podľa Netanjahua podobný postoj. „Nebudem hovoriť o vojenských prostriedkoch, ale o tom, čo mi povedal prezident Trump – ‚Chcem tam ísť,‘“ dodal.
Netanjahuovo vyhlásenie je však v rozpore s Trumpovým verejným postojom, pripomína AFP. Republikánsky prezident USA je pod rastúcim domácim tlakom, aby ukončil vojnu s Iránom, a trvá na tom, že jadrový program Teheránu sa podarilo udržať pod kontrolou.
V rozhovore, ktorý bol odvysielaný v nedeľu, ale zjavne nahraný skôr, Trump uviedol, že Irán je „vojensky porazený“ a trval na tom, že urán môže byť odstránený „kedykoľvek budeme chcieť“, píše AFP. „Dostaneme sa k tomu v určitom bode, kedykoľvek budeme chcieť. Budeme to mať pod dohľadom,“ povedal Trump televíznej novinárke Sharyl Attkissonovej.
USA a Irán majú byť blízko dohody
„Máme to veľmi dobre sledované. Ak by sa niekto priblížil k tomu miestu, budeme o tom vedieť a vyhodíme ich do vzduchu,“ dodal. Irán medzitým v nedeľu bez uvedenia ďalších podrobností oznámil, že prostredníctvom Pakistanu odovzdal svoju odpoveď na návr Spojených štátov na ukončenie vojny na Blízkom východe.
Viaceré médiá koncom tohto týždňa uviedli, že USA a Irán sú blízko k uzavretiu 14-bodového memoranda o ukončení vojny. Sporné body ako iránsky jadrový program, odblokovanie lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv či americké sankcie by podľa nich mali byť predmetom neskorších rokovaní.
