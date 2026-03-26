Zakáže vám niekto tankovať dvakrát? Obmedzenia síce platia, no takto naozaj fungujú pravidlá v praxi

Ropná kríza stále trvá a slovenské čerpacie stanice fungujú v obmedzenom režime. Slovensko doplatilo na iránsku vojnu aj na našu nepripravenosť a závislosť od ruskej ropy a aktuálne preto platia špeciálne opatrenia.
Na čerpacích staniciach môžete v týchto dňoch natankovať len jednu nádrž a k tomu ešte do jedného dodatočného 10-litrového kanistra. Čo sa týka nákladných vozidiel, v ich prípade platí obmedzenie 400 eur na jedno tankovanie. Spomínané obmedzenia sa vzťahujú na naftu.
To však nie je všetko. Platia aj rozdielne ceny pre slovenských a pre zahraničných vodičov. Rozdiely sú naozaj veľké. Vláda tak reaguje na aktuálnu krízu a na to, aby k nám nechodili zahraniční vodiči s vidinou lacného tankovania. Toto pravidlo je síce podľa viacerých už na polemiku, no ako sme spomínali v našom včerajšom článku, doplatili na to najmä ľudia žijúci a pracujúci na Slovensku, ktorí však majú autá registrované v zahraničí. Nariadenie by malo platiť 30 dní, no je možné, že bude predĺžené.
Rozhodnutie slovenskej vlády obmedziť predaj motorovej nafty a zároveň zaviesť vyššie ceny pre autá registrované mimo SR je v rozpore s právom Európskej únie, oznámila v utorok Európska komisia. „Vnímame, že Slovensko prijalo 30-dňové obmedzenie tankovania nafty a diferencované ceny pre domáce a zahraničné vozidlá, vrátane vyšších cien pre autá so zahraničnými značkami. Považujeme toto opatrenie za vysoko diskriminačné a v rozpore s právom EÚ,“ povedal hovorca Európskej komisie.
Kamionisti tankujú na niekoľkokrát
Pravidlá sú teda jasne stanovené, no otázkou zostáva ich reálne uplatňovanie v praxi. Zamestnancom na pumpách pribudli nové povinnosti a Slovensko zažíva situáciu, akú ešte nikdy. Ako sú však pravidlá jasne nastavené, tak sú aj nedomyslené. Na problémy upozorňuje napríklad združenie dopravcov Česmad Slovakia.
Maximálny limit na jedno tankovanie vo výške 400 eur podľa neho pokrýva v niektorých prípadoch menej ako 20 % nádrže kamióna a je preto pre nákladnú a autobusovú dopravu neudržateľný. „Pre nákladné vozidlá je stanovený limit nedostatočný a v praxi neudržateľný. V mnohých prípadoch znamená natankovanie menej ako 20 % kapacity nádrže, čo je pre nákladnú a autobusovú dopravu absolútne nepostačujúce,“ uviedlo združenie.
Limit podľa dopravcov prinúti vodičov vykonávajúcich medzinárodnú dopravu, aby tankovali v zahraničí. To by zvýšilo ich prevádzkové náklady, znížilo konkurencieschopnosť a presunulo časť výdavkov mimo slovenskú ekonomiku.
Naskytá sa však otázka, kto zabráni tomu, aby kamionista natankoval za 400 eur, zaplatil a natankoval znova, alebo sa o 5 minút zas vrátil. Podobná situácia platí aj u vodičov osobných automobilov, hoci tí môžu aspoň natankovať plnú nádrž a nie je jasné, kto by pri dnešných cenách ešte tankoval aj do kanistrov.
Natankujete, zaplatíte a znova
S otázkami sme sa preto obrátili na Slovenskú asociáciu palivového priemyslu a obchodu, ktorá nám potvrdila naše úvahy. „Aktuálne platná regulácia nešpecifikuje, v akých intervaloch v priebehu dňa môže zákazník natankovať palivo na čerpacej stanici,“ povedala pre interez Barbora Blažeková zo SAPPO. Vodiči sa tak v podstate môžu na pumpách otáčať, koľko len chcú.
Zároveň dodala, že čerpacie stanice robia všetko, čo je v ich silách. Tie bez obsluhy, kde nedokážu kontrolovať dodržiavania opatrení, museli napríklad prestať predávať naftu. „Členské spoločnosti SAPPO robia maximum pre to, aby prijaté opatrenia implementovali v súlade s platnou reguláciou. Súčasne intenzívne komunikujeme s dotknutými kompetentnými ministerstvami s cieľom zodpovedania nevyjasnených otázok, ktoré súvisia s praktickou aplikáciou prijatých opatrení.“
„Samozrejme, čas sme využili v maximálnej možnej miere na to, aby sme zrealizovali potrebné technické úpravy a zabezpečili tak korektnú implementáciu Nariadenia v snahe zabezpečiť plynulé fungovanie čerpacích staníc,“ dodala Blažeková.
Snažili sme sa získať aj názor čerpacích staníc a asociácie na aktuálne opatrenie, no dostali sme len formálnu odpoveď. „Vzhľadom na vyhlásený stav ropnej núdze, prijaté opatrenia rešpektujeme a budeme ich implementovať v súlade s prijatým Nariadením vlády SR a vyhláškou MF SR, ktorou sa ustanovuje osobitná cena motorovej nafty pre všetky kategórie motorových vozidiel registrovaných mimo územia Slovenskej republiky,“ doplnila.
Opatrenia vraj fungujú
„Zo strany našich členských spoločností v tejto chvíli neevidujeme, že by prichádzalo k sťažnostiam od zákazníkov zo segmentu nákladnej alebo kamiónovej prepravy adresovaných priamo obsluhe čerpacej stanice,“ uzavrela Blažeková.
Podľa premiéra Roberta Fica však vládne opatrenie týkajúce sa limitu na tankovanie nafty za 400 eur na vozidlo funguje a vláda ho plánuje zachovať. Uviedol to na brífingu po stredajšom výjazdovom rokovaní vládneho kabinetu vo Veľkom Záluží. „Hovorili sme o limite 400 eur na nádrž a zhodli sme sa po pomerne vážnej diskusii na tom, že tento limit zachováme vo vládnom nariadení. Bude môcť natankovať naftu v hodnote len 400 eur ten, kto príde s nejakým veľkým autom. To dnes predstavuje asi 230 alebo 240 litrov nafty,“ spresnil premiér.
Ministerstvo hospodárstva navyše čaká na oficiálne stanovisko Európskej komisie (EK), ktoré by tlmočilo výhrady voči rôznej cene nafty pre slovenských a zahraničných majiteľov áut na Slovensku. Zatiaľ o tom vie iba z médií. Ak takéto vyjadrenie príde, SR je pripravená o svojich opatreniach diskutovať a obhajovať ich, pretože ich považuje za správne, uviedla v stredu po mimoriadnom rokovaní hospodárskeho výboru Národnej rady (NR) SR ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).
To, ako sa to dá spraviť úplne inak a zrejme aj oveľa efektívnejšie, nám ukazujú v Slovinsku. O téme sme informovali včera. Žiadne dvojaké ceny či limity na jednu nádrž, krajina jednoducho zaviedla limit na tankovanie, a to 50 litrov na 24 hodín. To platí pre súkromných motoristov, pre firmy a farmárov platí limit 200 eur. Podľa premiéra Roberta Goloba ide o dočasný krok na upokojenie situácie. Na viacerých pumpách totiž dochádzalo palivo. Ubezpečuje však, že v krajine je dostatok paliva.
