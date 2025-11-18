Ruská hrozba rastie: Moskva zhromažďuje techniku a reformuje armádu. Do 3 rokov ich máme na hraniciach, tvrdí estónsky minister

Ruská hrozba je reálna a čas sa kráti, varoval v pondelok vo Washingtone estónsky minister zahraničných vecí Margus Tsahkna. Podľa neho sa ruská armáda, hoci oslabená vojnou na Ukrajine, do dvoch až troch rokov vráti k hraniciam pobaltských štátov „s ešte väčším počtom vojakov a techniky než pred inváziou“.
Ako referuje web Kyiv Post, Tsahkna vo svojom príhovore pred Helsinskou komisiou a Atlantickou radou zdôraznil, že Moskva už začala rozsiahlu reformu ozbrojených síl, ktorá sa prejavuje vyššou koncentráciou personálu a vybavenia pri hraniciach pobaltských štátov a Fínska.
Ciele Kremľa sa podľa Tsahknu nemenia
Podľa neho ciele prezidenta Vladimíra Putina zostávajú nezmenené, dobyť Ukrajinu, ovládnuť susedné štáty, rozdeliť Západ a vytlačiť USA z Európy. „Táto vojna je útokom na celú transatlantickú bezpečnostnú architektúru,“ povedal.
Minister zároveň ocenil priamy postoj amerického prezidenta Donalda Trumpa k nedávnemu narušeniu vzdušného priestoru Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) tromi ruskými stíhačkami MiG 31. „To je jazyk, ktorému Putin rozumie,“ vyhlásil Tsahkna s tým, že lietadlá sa priblížili na zhruba 16 kilometrov od Tallinnu. Dodal, že pri ďalšej reálnej hrozbe budú zostrelené.
Ruská tieňová vojna proti Západu
Estónsky šéf diplomacie opísal aj ruskú „tieňovú vojnu“ proti Západu, od elektronických útokov vrátane rušenia GPS signálu, cez sabotáže na estónskom území až po „tieňovú flotilu“ tankerov v Baltskom mori.
Tsahkna zdôraznil, že Estónsko výrazne zvyšuje vlastné obranné výdavky. Budúci rok dosiahnu 5,4 percenta HDP, čo je viac než dvojnásobok cieľa NATO.
Výzva Západu pripraviť sa na väčší konflikt
„Silnejšia Európa znamená silnejšie NATO a silnejšiu Ameriku,“ zdôraznil Tsahkna. Dodal, že Západ sa musí zbaviť opatrnosti a obáv z porážky agresora. „Hodiny tikajú, okno na prípravu väčšieho konfliktu sa rýchlo zatvára. Estónsko nedovolí, aby sa Ukrajina vzdala,“ uzavrel.
Nahlásiť chybu v článku