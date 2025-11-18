Ruská hrozba rastie: Moskva zhromažďuje techniku a reformuje armádu. Do 3 rokov ich máme na hraniciach, tvrdí estónsky minister

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
SITA
Vojna na Ukrajine
Estónsko varuje pred ruskou hrozbou.

Ruská hrozba je reálna a čas sa kráti, varoval v pondelok vo Washingtone estónsky minister zahraničných vecí Margus Tsahkna. Podľa neho sa ruská armáda, hoci oslabená vojnou na Ukrajine, do dvoch až troch rokov vráti k hraniciam pobaltských štátov „s ešte väčším počtom vojakov a techniky než pred inváziou“.

Ako referuje web Kyiv Post, Tsahkna vo svojom príhovore pred Helsinskou komisiou a Atlantickou radou zdôraznil, že Moskva už začala rozsiahlu reformu ozbrojených síl, ktorá sa prejavuje vyššou koncentráciou personálu a vybavenia pri hraniciach pobaltských štátov a Fínska.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Tragédia na východe Ukrajiny: Ruský útok v Balakliji si vyžiadal životy civilistov a zranil deti, ktoré skončili v nemocnici
2.
Minister vyzval podporovateľov Ukrajiny, aby poskytli peniaze na výrobu dronov: Len toto môže ukončiť vojnu
3.
V Moskve je nutný prevrat, z tohto má Putin najväčší strach: Diplomat vysvetlil, aký je ideálny scenár ukončenia vojny na Ukrajine
Zobraziť všetky články (1411)

Ciele Kremľa sa podľa Tsahknu nemenia

Podľa neho ciele prezidenta Vladimíra Putina zostávajú nezmenené, dobyť Ukrajinu, ovládnuť susedné štáty, rozdeliť Západ a vytlačiť USA z Európy. „Táto vojna je útokom na celú transatlantickú bezpečnostnú architektúru,“ povedal.

Foto: SITA/AP

Minister zároveň ocenil priamy postoj amerického prezidenta Donalda Trumpa k nedávnemu narušeniu vzdušného priestoru Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) tromi ruskými stíhačkami MiG 31. „To je jazyk, ktorému Putin rozumie,“ vyhlásil Tsahkna s tým, že lietadlá sa priblížili na zhruba 16 kilometrov od Tallinnu. Dodal, že pri ďalšej reálnej hrozbe budú zostrelené.

Ruská tieňová vojna proti Západu

Estónsky šéf diplomacie opísal aj ruskú „tieňovú vojnu“ proti Západu, od elektronických útokov vrátane rušenia GPS signálu, cez sabotáže na estónskom území až po „tieňovú flotilu“ tankerov v Baltskom mori.

Tsahkna zdôraznil, že Estónsko výrazne zvyšuje vlastné obranné výdavky. Budúci rok dosiahnu 5,4 percenta HDP, čo je viac než dvojnásobok cieľa NATO.

Výzva Západu pripraviť sa na väčší konflikt

„Silnejšia Európa znamená silnejšie NATO a silnejšiu Ameriku,“ zdôraznil Tsahkna. Dodal, že Západ sa musí zbaviť opatrnosti a obáv z porážky agresora. „Hodiny tikajú, okno na prípravu väčšieho konfliktu sa rýchlo zatvára. Estónsko nedovolí, aby sa Ukrajina vzdala,“ uzavrel.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Boli ste v jednom z vlakov a zranili ste sa? Ak chcete dostať odškodné, takto…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Patrí medzi najbohatších ľudí planéty: Jeho rodina musela ujsť z Ruska, za toto čelil ostrej kritikePatrí medzi najbohatších ľudí planéty: Jeho rodina musela ujsť z Ruska, za toto čelil ostrej kritike
Nebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny PoliakovNebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny Poliakov
Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firmaGabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firma
Ivana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v TatráchIvana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách
Najhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetkoNajhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetko
Najväčší únos v dejinách: 26 detí pochovali v nákladiaku zaživa, chceli 5 miliónov dolárov. Dnes sú zločinci na slobodeNajväčší únos v dejinách: 26 detí pochovali v nákladiaku zaživa, chceli 5 miliónov dolárov. Dnes sú zločinci na slobode
Hľadač leteniek Lukáš: Ryanair propaguje Bratislavu ako skrytý klenot, aby zaplnil lietadlá. Je na Slovensku, ako to využijeHľadač leteniek Lukáš: Ryanair propaguje Bratislavu ako skrytý klenot, aby zaplnil lietadlá. Je na Slovensku, ako to využije
Z dna Tichého oceánu dolovali vzácny „poklad“, Sovieti sa nevedomky prizerali. Megautajovaná misia CIA je stále záhadouZ dna Tichého oceánu dolovali vzácny „poklad“, Sovieti sa nevedomky prizerali. Megautajovaná misia CIA je stále záhadou
Boli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodínBoli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodín
Budú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemaliBudú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemali
Aby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnesAby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnes
Adam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístrojAdam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístroj

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac