Boli ste v jednom z vlakov a zranili ste sa? Ak chcete dostať odškodné, takto musíte postupovať. Ide o tisíce eur

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) spustila webovú stránku s elektronickým formulárom, prostredníctvom ktorého môžu cestujúci požiadať o finančnú kompenzáciu od štátu za zranenia spôsobené pri železničných nehodách vlakov 13. októbra pri Jablonove nad Turňou a 9. novembra pri Pezinku.
Registrácia žiadostí prostredníctvom formulára je možná od utorka do konca februára 2026. ZSSK vyzýva žiadateľov, aby prostredníctvom formulára poskytli identifikačné údaje a informáciu o tom, kde im bola poskytnutá zdravotná starostlivosť.
Žiadatelia nemusia dokladať zdravotnú dokumentáciu
ZSSK sa následne v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR obráti na príslušného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý potvrdí, či bola osoba ošetrená v súvislosti s nehodou a do akej kategórie zranenia patrí.
„Tento postup je najbezpečnejší a najpresnejší spôsob, ako zabezpečiť, aby finančný príspevok získal každý, kto naň má nárok,“ vysvetlil hovorca ZSSK Ján Baček. „Žiadateľ nedokladá žiadnu zdravotnú dokumentáciu, všetky údaje sa overujú priamo u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, v nemocniciach,“ zdôraznil.
Príspevky sa budú vyplácať priebežne
K vyplácaniu príspevkov schválených vládou má podľa jeho slov prísť priebežne po overení každej žiadosti. „Cestujúci, ktorí nemajú prístup na internet alebo potrebujú pomoc, môžu prísť osobne do ktoréhokoľvek zákazníckeho centra ZSSK, kde im kolegovia a kolegyne pomôžu formulár vyplniť a odoslať,“ dodal hovorca ZSSK.
Pripomenul tiež, že mimoriadny finančný príspevok nenahrádza štandardné odškodnenie podľa prepravných podmienok alebo poistenia zodpovednosti dopravcu. Cestujúci si tak môžu uplatniť aj ďalšie nároky.
Výška odškodnenia sa odvíja od závažnosti zranenia
Viac informácií je na webe ZSSK. Zranení cestujúci zo železničných nehôd pri Jablonove nad Turňou a pri Pezinku dostanú od štátu odškodnenie podľa stupňa poranenia vo výške od 3000 eur do 20 000 eur. Návrh na odškodnenie schválila 12. novembra vláda.
