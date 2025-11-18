Boli ste v jednom z vlakov a zranili ste sa? Ak chcete dostať odškodné, takto musíte postupovať. Ide o tisíce eur

Foto: Facebook/Matúš Šutaj Eštok

Nina Malovcová
TASR
Zrážka vlakov pri Pezinku
ZSSK spustila formulár na žiadosti o kompenzácie po železničných nehodách.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) spustila webovú stránku s elektronickým formulárom, prostredníctvom ktorého môžu cestujúci požiadať o finančnú kompenzáciu od štátu za zranenia spôsobené pri železničných nehodách vlakov 13. októbra pri Jablonove nad Turňou a 9. novembra pri Pezinku.

Registrácia žiadostí prostredníctvom formulára je možná od utorka do konca februára 2026. ZSSK vyzýva žiadateľov, aby prostredníctvom formulára poskytli identifikačné údaje a informáciu o tom, kde im bola poskytnutá zdravotná starostlivosť.

Viac z témy Zrážka vlakov pri Pezinku:
1.
Cestujúci by sa mohli už o pár dní voziť opäť plnou rýchlosťou: ŽSR dokončujú práce na trati poškodenej pri zrážke vlakov
2.
Po nedeľnom vlakovom nešťastí sú trate opäť v plnej prevádzke: Železničiari musia vymeniť približne 400 metrov koľajníc
3.
Havarované vlaky odstránili, no časť trate ostáva neprejazdná. Po zrážke vlakov pri Pezinku ostane mimo prevádzky ešte pár dní
Zobraziť všetky články (23)

Žiadatelia nemusia dokladať zdravotnú dokumentáciu

ZSSK sa následne v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR obráti na príslušného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý potvrdí, či bola osoba ošetrená v súvislosti s nehodou a do akej kategórie zranenia patrí.

„Tento postup je najbezpečnejší a najpresnejší spôsob, ako zabezpečiť, aby finančný príspevok získal každý, kto naň má nárok,“ vysvetlil hovorca ZSSK Ján Baček. „Žiadateľ nedokladá žiadnu zdravotnú dokumentáciu, všetky údaje sa overujú priamo u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, v nemocniciach,“ zdôraznil.

Príspevky sa budú vyplácať priebežne

K vyplácaniu príspevkov schválených vládou má podľa jeho slov prísť priebežne po overení každej žiadosti. „Cestujúci, ktorí nemajú prístup na internet alebo potrebujú pomoc, môžu prísť osobne do ktoréhokoľvek zákazníckeho centra ZSSK, kde im kolegovia a kolegyne pomôžu formulár vyplniť a odoslať,“ dodal hovorca ZSSK.

Foto: Facebook/Hasičský a záchranný zbor

Pripomenul tiež, že mimoriadny finančný príspevok nenahrádza štandardné odškodnenie podľa prepravných podmienok alebo poistenia zodpovednosti dopravcu. Cestujúci si tak môžu uplatniť aj ďalšie nároky.

Výška odškodnenia sa odvíja od závažnosti zranenia

Viac informácií je na webe ZSSK. Zranení cestujúci zo železničných nehôd pri Jablonove nad Turňou a pri Pezinku dostanú od štátu odškodnenie podľa stupňa poranenia vo výške od 3000 eur do 20 000 eur. Návrh na odškodnenie schválila 12. novembra vláda.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Najnovší prieskum prekvapil: Novembrové kauzy neoslabili Smer ani Hlas, obom stranám sa podpora dokonca mierne…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Patrí medzi najbohatších ľudí planéty: Jeho rodina musela ujsť z Ruska, za toto čelil ostrej kritikePatrí medzi najbohatších ľudí planéty: Jeho rodina musela ujsť z Ruska, za toto čelil ostrej kritike
Nebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny PoliakovNebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny Poliakov
Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firmaGabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firma
Ivana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v TatráchIvana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách
Najhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetkoNajhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetko
Najväčší únos v dejinách: 26 detí pochovali v nákladiaku zaživa, chceli 5 miliónov dolárov. Dnes sú zločinci na slobodeNajväčší únos v dejinách: 26 detí pochovali v nákladiaku zaživa, chceli 5 miliónov dolárov. Dnes sú zločinci na slobode
Hľadač leteniek Lukáš: Ryanair propaguje Bratislavu ako skrytý klenot, aby zaplnil lietadlá. Je na Slovensku, ako to využijeHľadač leteniek Lukáš: Ryanair propaguje Bratislavu ako skrytý klenot, aby zaplnil lietadlá. Je na Slovensku, ako to využije
Z dna Tichého oceánu dolovali vzácny „poklad“, Sovieti sa nevedomky prizerali. Megautajovaná misia CIA je stále záhadouZ dna Tichého oceánu dolovali vzácny „poklad“, Sovieti sa nevedomky prizerali. Megautajovaná misia CIA je stále záhadou
Boli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodínBoli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodín
Budú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemaliBudú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemali
Aby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnesAby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnes
Adam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístrojAdam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístroj

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac