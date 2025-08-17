Hrozí obrovský zásah do peňaženiek: Raši ukázal na možné nové dane. Konsolidácia prinesie milióny, ale zaplatia to ľudia

Foto: SITA/Kancelária NR SR

Nina Malovcová
TASR
Opozícia varuje pred kšeftom desaťročia, ľudia opäť zaplatia účet.

Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) by mal vypracovať okrem návrhov na ďalšiu konsolidáciu aj prorastové opatrenia. Povedal to predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) v nedeľnej relácii V politike televízie TA3, pričom viac peňazí by podľa neho mohla vláda získať z dane z hazardu či od bánk a obchodných reťazcov.

Opozičný poslanec Branislav Gröhling (SaS) reagoval, že rovnako ako prvú konsolidáciu, tak aj tú ďalšiu zaplatia ľudia. „Hovorili sme o dani z hazardu, úplne jednoznačne považujeme daň z hazardu za priestor, kde sa dajú získať obrovské milióny eur, hovorili sme aj o zdaňovaní bánk aj o obchodných reťazcoch a hovorili sme aj o tom, a to je silná téma, o ktorej bude veľa diskusií, že v tejto chvíli si nevieme predstaviť zvyšovanie výdavkov na zbrojenie,“ uviedol Raši.

Druhý pilier a červené čiary Hlasu-SD

Na koaličnej rade sa takisto diskutovalo aj o téme druhého piliera, pričom strana Hlas-SD nebude súhlasiť so znižovaním príspevku doň, ale s jeho otvorením áno. Pre stranu sú červenou čiarou konsolidačné opatrenia v sociálnej či zdravotnej oblasti. Vláda si vie predstaviť v rámci konsolidácie aj daň z vojny, pričom zdaniť by sa mohli firmy, ktoré zarábajú na tomto vojnovom konflikte.

Gröhling: Banky zvýšia poplatky a ľudia to pocítia

Ďalšiu konsolidáciu zaplatia podľa Gröhlinga opäť ľudia, pretože napríklad banky môžu zvýšiť svoje poplatky, čo sa výrazne dotkne obyvateľov Slovenska. Pripomenul, že šetrenie by malo byť najmä na strane štátu v rámci znižovania počtu zamestnancov vo verejnej správe či zrušenia dvoch nepotrebných rezortov, a to Ministerstva cestovného ruchu a športu SR aj Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Raši sa ohradil, že už v minulom roku sa znížil počet štátnych zamestnancov o päť percent, pričom požiadavkou do budúcna je tiež, aby sa naďalej šetrilo na výdavkoch všetkých ministerstiev. Ďalej sa vyjadril aj k rozpočtu na budúci rok, ktorý bude podľa neho najskôr schválený počas októbrovej schôdze národnej rady. V rámci septembrovej schôdze parlamentu je za to, aby sa otvorila debata aj o návrhoch na odvolanie viacerých ministrov.

