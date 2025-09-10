Poľsko zostrelilo viaceré ruské drony, NATO je v najvyššej pohotovosti. Uzavreli aj viacero letísk

Roland Brožkovič
TASR
Minister Kosiniak-Kamysz v tejto súvislosti vyzval ľudí, aby zostali doma.

Pre vniknutie ruských dronov do poľského vzdušného priestoru bola v noci na stredu dočasne prerušená prevádzka na štyroch letiskách v Poľsku: v mestách Rzeszów a Lublin a na dvoch letiskách vo Varšave, informovala britská stanica BBC.

Denník Guardian napísal, že ukrajinské letectvo upozornilo poľských partnerov, že ruské drony smerujú aj na západ a ohrozujú mesto Zamošč v Poľsku. Agentúra Reuters však uviedla, že toto hlásenie bolo neskôr z aplikácie Telegram odstránené. Ukrajinské médiá súčasne informovali, že jeden z dronov údajne smeruje i k západopoľskému mestu Rzeszów.

Agentúra Reuters v tejto súvislosti spresnila, že medzi dočasne zatvorenými bolo letisko Rzeszów-Jasionka, ktoré leží na juhovýchode Poľska a je uzlom na prepravu cestujúcich a zbraní na Ukrajinu. Poľské operačné velenie následne prostredníctvom siete X oznámilo, že v záujme zaistenia bezpečnosti poľského vzdušného priestoru vzlietli nielen poľské stíhačky, ale aj lietadlá z iných krajín NATO. Okrem toho pozemné sily protivzdušnej obrany boli uvedené do stavu vysokej pohotovosti.

Drony boli zasiahnuté

Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz v stredu uviedol, že lietadlá mobilizované v reakcii na opakované narušenia poľského vzdušného priestoru zasiahli „nepriateľské objekty“. „Lietadlá použili zbrane proti nepriateľským objektom,“ napísal Kosiniak-Kamysz na sociálnych sieťach a dodal, že Poľsko je v neustálom kontakte s velením NATO.

Podľa spravodajského webu Onet.pl jednotky územnej obrany boli aktivované na pozemné pátranie po zostrelených dronoch. Minister Kosiniak-Kamysz v tejto súvislosti vyzval ľudí, aby zostali doma a aby sa v prípade nálezu úlomkov k dronom nepribližovali a informovali políciu. Rizikovými oblasťami sú Podleské, Mazovské a Lublinské vojvodstvo.

Minister dodal, že prezident Karol Nawrocki a premiér Donald Tusk sú o najnovšom vývoji informovaní. Obyvateľov krajiny vyzval, aby zachovali pokoj a sledovali vyhlásenia poľskej armády a polície.

