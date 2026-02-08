Rozhodovali minúty: Žena bojovala s prúdom Dunaja. Polícia zverejnila zábery zo záchranného zásahu

V skorých ranných hodinách uplynulého víkendu zasahovali policajti v Bratislave pri mimoriadne vážnom incidente na rieke Dunaj. Do vodného toku sa dostala mladá žena, ktorú okamžite začal unášať silný prúd. Situácia bola od prvých chvíľ kritická a vyžadovala rýchly zásah.
Bratislavská krajská polícia dnes, približne týždeň po incidente, zverejnila videozáznamy z telových kamier zasahujúcich policajtov. Zábery autenticky zachytávajú dramatický priebeh zásahu, pri ktorom rozhodovali minúty.
Ženu unášal prúd smerom k mostu Apollo
Polícia prijala oznámenie krátko po 7. hodine na tiesňovej linke 158. Podľa dostupných informácií skočila 26-ročná žena zo Starého mosta do rieky Dunaj a následne sa ocitla priamo v toku rieky, kde ju prúd niesol smerom k mostu Apollo. Po príchode na miesto policajti zistili, že žena je stále vo vode a jej situácia sa rýchlo zhoršuje. Vzhľadom na chladné počasie a silný prúd išlo o zásah, pri ktorom zohrávala kľúčovú úlohu každá sekunda.
Zasahujúci policajti okamžite konali a na úrovni nákupného centra na Pribinovej ulici sa im podarilo ženu z vody vytiahnuť na breh. Počas zásahu spolupracovali s ďalšími záchrannými zložkami a sústredili sa na čo najrýchlejšie poskytnutie pomoci. Po vytiahnutí z rieky bola žena pri vedomí a komunikovala. Policajti jej poskytli nevyhnutnú prvú pomoc a zabezpečili ju do príchodu zdravotníkov.
Zábery ukazujú priebeh dramatickej záchrany
Zverejnené video z telových kamier zachytáva celý priebeh zásahu vrátane momentov, keď policajti ženu vyťahujú z vody a odovzdávajú ju do starostlivosti záchranárov. Následne bola za asistencie príslušníkov Hasičského a záchranného zboru prenesená do vozidla záchrannej zdravotnej služby.
Záchranári ju previezli do jednej z bratislavských nemocníc, kde jej bola poskytnutá ďalšia zdravotná starostlivosť. Polícia zverejnením záberov poukázala na náročnosť práce príslušníkov policajného zboru aj na ich rýchlu reakciu, ktorá bola v tomto prípade rozhodujúca.
