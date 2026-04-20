Rozhlasoví tvorcovia prelomili mlčanie: Prepúšťanie podľa nich zasiahne kvalitu aj obsah vysielania

Napätie v Slovenskej televízii a rozhlase eskaluje. Po vlne prepúšťania sa ozvali samotní rozhlasoví tvorcovia, ktorí upozorňujú na vážne dôsledky pre fungovanie verejnoprávneho média a otvorene hovoria o strate nezávislosti.
Na situáciu upozornil Denník N, podľa ktorého sa pod spoločné vyhlásenie podpísalo 16 pracovníkov Slovenského rozhlasu. Vo videu vyjadrili solidaritu prepusteným kolegom a zároveň naznačili, že za rozhodnutiami vedenia vidia viac než len snahu šetriť.
Zamestnanci hovoria o systematickom tlaku
Podľa autorov vyhlásenia sa o pripravovaných zmenách hovorilo už dlhšie. Očakávania, že dôjde k prepúšťaniu, sa podľa nich naplnili, pričom upozorňujú na spôsob, akým k nemu došlo. „Hovorí sa o tom všade a musíme hovoriť aj my. STVR pristúpilo k dlhoočakávanému prepúšťaniu. Už mesiace sa šírili správy, že pod zásterkou konsolidácie sa tu chystajú personálne čistky,“ uviedli.
Zároveň poukazujú na to, že medzi prepustenými sú známe a rešpektované osobnosti, ktorých práca bola dlhodobo považovaná za profesionálnu a kvalitnú. Práve to podľa nich vyvoláva pochybnosti o skutočných dôvodoch rozhodnutí vedenia.
Podľa nich nejde len o šetrenie
Rozhlasoví tvorcovia tvrdia, že oficiálne argumenty o úsporách nezodpovedajú realite. Zoznam prepustených podľa nich naznačuje, že nejde len o rušenie nadbytočných pozícií, ale o zásah, ktorý môže ovplyvniť obsah vysielania. „Ich prepustenie znamená zásadný úder pre kvalitu, obsah, ale aj pre reputáciu celej STVR,“ uviedli vo vyhlásení.
Otvorene zároveň pomenovali, čo považujú za hlavný cieľ prepúšťania. „Účel prepúšťania je pre nás zjavný: Odstrániť kritikov súčasného vedenia. Odstrániť tých, ktorí do vysielania prinášali nepohodlné témy,“ tvrdia.
Autori vyhlásenia apelujú na kolegov aj verejnosť, aby sa voči aktuálnemu vývoju postavili a otvorene o ňom hovorili. Zdôrazňujú pritom význam verejnoprávnych médií a ich úlohu v spoločnosti. „Nedajme sa zastrašiť. Hovorme nahlas. Ide nám o spravodlivosť, ide nám o poslanie a hodnoty televízie a rozhlasu,“ odkázali.
Nahlásiť chybu v článku