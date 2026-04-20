Rozhlasoví tvorcovia prelomili mlčanie: Prepúšťanie podľa nich zasiahne kvalitu aj obsah vysielania

stvr

Foto: SITA/Slovenská televízia a rozhlas

Nina Malovcová
Kríza v kultúre
Tvrdia, že nejde o úspory, ale o umlčanie kritikov.

Napätie v Slovenskej televízii a rozhlase eskaluje. Po vlne prepúšťania sa ozvali samotní rozhlasoví tvorcovia, ktorí upozorňujú na vážne dôsledky pre fungovanie verejnoprávneho média a otvorene hovoria o strate nezávislosti.

Na situáciu upozornil Denník N, podľa ktorého sa pod spoločné vyhlásenie podpísalo 16 pracovníkov Slovenského rozhlasu. Vo videu vyjadrili solidaritu prepusteným kolegom a zároveň naznačili, že za rozhodnutiami vedenia vidia viac než len snahu šetriť.

Zamestnanci hovoria o systematickom tlaku

Podľa autorov vyhlásenia sa o pripravovaných zmenách hovorilo už dlhšie. Očakávania, že dôjde k prepúšťaniu, sa podľa nich naplnili, pričom upozorňujú na spôsob, akým k nemu došlo. „Hovorí sa o tom všade a musíme hovoriť aj my. STVR pristúpilo k dlhoočakávanému prepúšťaniu. Už mesiace sa šírili správy, že pod zásterkou konsolidácie sa tu chystajú personálne čistky,“ uviedli.

Zároveň poukazujú na to, že medzi prepustenými sú známe a rešpektované osobnosti, ktorých práca bola dlhodobo považovaná za profesionálnu a kvalitnú. Práve to podľa nich vyvoláva pochybnosti o skutočných dôvodoch rozhodnutí vedenia.

Podľa nich nejde len o šetrenie

Rozhlasoví tvorcovia tvrdia, že oficiálne argumenty o úsporách nezodpovedajú realite. Zoznam prepustených podľa nich naznačuje, že nejde len o rušenie nadbytočných pozícií, ale o zásah, ktorý môže ovplyvniť obsah vysielania. „Ich prepustenie znamená zásadný úder pre kvalitu, obsah, ale aj pre reputáciu celej STVR,“ uviedli vo vyhlásení.

Foto: TASR – Dano Veselský

Otvorene zároveň pomenovali, čo považujú za hlavný cieľ prepúšťania. „Účel prepúšťania je pre nás zjavný: Odstrániť kritikov súčasného vedenia. Odstrániť tých, ktorí do vysielania prinášali nepohodlné témy,“ tvrdia.

Autori vyhlásenia apelujú na kolegov aj verejnosť, aby sa voči aktuálnemu vývoju postavili a otvorene o ňom hovorili. Zdôrazňujú pritom význam verejnoprávnych médií a ich úlohu v spoločnosti. „Nedajme sa zastrašiť. Hovorme nahlas. Ide nám o spravodlivosť, ide nám o poslanie a hodnoty televízie a rozhlasu,“ odkázali.

