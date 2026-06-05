Mimoriadna situácia v meste Myjava: Unikla nebezpečná látka, vyzvali ľudí, aby neotvárali okná

Mesto Myjava dnes ráno vyzvalo svojich obyvateľov, aby neotvárali okná. Výzva platí konkrétne pre časť Kolónia. V priemyselnom areáli totiž došlo k úniku nebezpečnej látky.
„Práve sme dostali informáciu o vzniku mimoriadnej situácie v priemyselnom areáli na Myjave. V prevádzke spoločnosti HDO prišlo k úniku nebezpečnej látky a situáciu riešia príslušníci Hasičského a záchranného zboru SR,“ napísalo mesto na sociálnej sieti.
O tejto výzve podľa mesta rozhodol veliteľ zásahu a povedal, aby obyvatelia časti Kolónia dnes ráno neovárali okná a nevetrali. „Prosíme vás o rešpektovanie tejto žiadosti a ďakujeme za pochopenie!“ dodalo mesto.
Interezu sa podarilo spojiť s tlačovým hovorcom mesta Myjava Marek Hrinom. Ten nám situáciu potvrdil, no bližšie informácie k nej zatiaľ povedať nevedel.
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