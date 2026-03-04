Rozbehla Kristína v Dunaji krvavú pomstu? Diváci môžu tŕpnuť, či ju nečaká rovnaký koniec ako Anežku

Včerajšia epizóda priniesla viacero prekvapení a obrátila životy naruby viacerým postavám, tak ako to už v tejto sérii býva. Od začiatku je totiž dominantnou emóciou v seriáli napätie a to väčšinou sprevádza strach či úzkosť. Ide tak o jednu z najtemnejších sérií, hoci sa ňou občas mihne niečo svetlejšie, ako napríklad doktorkino znovunájdenie dcéry.
Najnovšie však o život bojuje Helga, ktorú Laco uniesol po tom, ako zistil o Magdinej smrti. Hoci by mu niekto mohol vyčítať, že ju najviac ohrozil práve on, keď ju zaplietol do odboja, nebol to on, kto jej uštedril guľku do hlavy. Po neúspešnom atentáte na Waltera Klausa sa preto rozhodol, že sa pomstí inak a uniesol jeho manželku. Tá je však odhodlaná vrátiť sa k synovi za každú cenu.
Začala svoj plán?
Kto je však ešte viac odhodlaný, je Kristína. Tá sa ledva stihla vrátiť do Bratislavy a prišla o svojho manžela, ktorý sa zapojil do odboja a po postrelení nemal šancu na prežitie. Zomrel jej tak v náručí krátko po tom, ako sa tento pár vrátil na obrazovky Dunaja a Kristína bola pripravená nenechať to len tak. Rovnako ako v minulosti Klára, ktorá bola pripravená pomstiť Petrovu smrť, aj Kristína vymyslela prefíkaný plán, ako nenechať jeho smrť nepotrestanú.
Zamestnala sa v kabarete a neskôr navštívila nemocnicu, kde sa rozhodla zohnať všetko potrebné, aby mohla rozohrať nebezpečnú hru a otráviť nepriateľov počas toho, ako sa bavia nad pohárikom alkoholu. V minulosti pritom diváci videli, aký risk predstavuje niekoho otráviť, keďže Lacova sestra Anežka doplatila na to, že ako čašníčka v Dunaji spáchala atentát na Josepha Diettricha.
Nie tak div, že sa Vilma obáva o dcéru a rozhodla sa prísť ju pozrieť do kabaretu, aby na vlastné oči videla, čo za plán jej dcéra vymyslela. Kristína je však neoblomná a presviedča mamu, že tak ako môžu lekári podávať Nemcom lieky, ona im môže nalievať alkohol. To, či je to len alkohol, alebo do neho už stihla niečo primiešať, je momentálne otázne.
V 11. časti bola v obsahu spomenutá záhadná smrť. Nakoniec sa ukázalo, že zomrel esesák, Günterov partner z penziónu, pričom to zatiaľ vyzerá, že spáchal samovraždu. Ponúka sa však otázka, či to skutočne bolo tak, alebo bola Kristína tak šikovná, že ho otrávila spôsobom, vďaka ktorému to len tak vyzeralo.
Po utorkovej epizóde sa tak naskytá otázka, či už začala so svojím diabolským plánom a kto bude na rade ako ďalší.
