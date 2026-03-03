Nová epizóda Dunaja odhalila masky: Kým jeden hrdina tasí zbraň, druhý nečakaným gestom mení dej

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Dunaj k vašim službám
Obľúbený dobrák ukázal krutú tvár, zatiaľ čo nenávidený záporák prekvapivo pomáha.

Prišiel nový týždeň a spolu s ním aj nová utorková epizóda Dunaja, k vašim službám. Po Magdinej smrti sa udalosti stále viac vyostrujú a hoci niektoré tajomstvá vyplávali na povrch, stále sú v seriáli zvraty, ktoré ešte musia diváci odhaliť. Dnešná epizóda pritom odhalila tvár viacerých postáv a znova ukázala, že veci nikdy nie sú len čierno-biele.

Helge stále ide o život a hoci bol najprv otrávený jej neprítomnosťou, konečne pochopil, že sa mu Helga nevyhýba, ale bola unesená. Môže tak začať konať a pokúsiť sa o jej záchranu. Ona však jeho pomoc pravdepodobne ani potrebovať nebude, keďže je sama odhodlaná vrátiť sa k synčekovi, a tak pri prvej príležitosti ovalí Laca polenom. Znova sa tak ukazuje, že sa naučila nebyť odkázaná len na manžela ale bojovať sama za seba.

Viac z témy Dunaj k vašim službám:
1.
Ráchel Šoltésová o konci v Sľube a návrate do Dunaja: Vyšla s pravdou von, ktorá postava je jej bližšia
2.
Koniec špekulácií v Dunaji: Teórie divákov sa nepotvrdili, no tajomstvo je aj tak odhalené. Kristína to nie je
3.
Kristína v Dunaji rozohrala nebezpečnú hru: Vymenila kostým za šaty a v kabarete chystá tajný plán
Zobraziť všetky články (319)

Odhaľujú novú tvár

Zatiaľ čo sa stále viac ukazuje Helgina priebojnosť, nie je jediná postava, ktorá ukazuje novú tvár. Hneď dve postavy totiž dokazujú, ako rýchlo sa dá prezliecť kabát a že medzi dobrom a zlom je len tenká hranica.

Prvým je Holubec, ktorý mal v tejto epizóde prekvapivý moment, keď ho navštívila tehotná Adela. Tá je podľa Vilmy už vo štvrtom mesiaci a tak nastal čas oznámiť túto správu aj otcovi dieťaťa. Holubec však na túto správu od Brunovskej nezareagoval tak, ako čakala, a namiesto radosti jej na stôl položil peniaze určené na potrat. Zdá sa tak, že nateraz ostáva jeho jediným priznaným dieťaťom malá Antónia.

A hoci sa Holubec rozhodol, že Adelino dieťa nie je jeho problém, to isté sa nedá povedať o bezpečí odboja. Po tom, ako odmietol post ministra hospodárstva, rozmýšľa, že skončí aj v svojej doterajšej funkcii vo forme šéfa tajných. Zdá sa tak, že sa z neho konečne v istom ohľade stane pozitívna postava. Dostal totiž rozkaz nájsť Laca, no namiesto toho, aby pomohol Walterovi nájsť Helgu a pripraviť ho tak o život, posunul túto správu rovno Imrichovi, ktorý tak bude mať šancu zachrániť ho.

Foto: TV Markíza

Kto naopak ukázal stránku, ktorá divákov nepotešila, je Günter, doposiaľ nevinne vyzerajúci spolubývajúci z penziónu. Alenka sa totiž stane svedkom pouličnej streľby, ktorej je práve on hlavným aktérom, a tak uvidí niečo, čo od neho rozhodne nečakala. Navyše táto scéna ostro kontrastuje s ďalšou v tejto epizóde, počas ktorej sa esesák hrá s Filipkom a Jankom v prítomnosti Kláry, ktorá ho stále považuje za dobráka, hoci je Nemec.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Neplánovaný zásah zhora: Nakrúcanie Kamily a Michala nabralo trochu iný smer

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Útok na Irán
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Slováci v Dubaji: V uliciach je menej ľudí, šíri sa aj veľa dezinformácií. Obranným systémom krajiny veríme
Útok na Irán
Slováci v Dubaji: V uliciach je menej ľudí, šíri sa aj veľa dezinformácií. Obranným systémom krajiny veríme
Námorníci čakajú na WC aj 45 minút, po plavidle za 13 miliárd mali tiecť splašky. Američania vytasili najsmrtiacejšiu loď
Útok na Irán
Námorníci čakajú na WC aj 45 minút, po plavidle za 13 miliárd mali tiecť splašky. Američania vytasili najsmrtiacejšiu loď
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vojna na Ukrajine
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac