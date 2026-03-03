Nová epizóda Dunaja odhalila masky: Kým jeden hrdina tasí zbraň, druhý nečakaným gestom mení dej

Prišiel nový týždeň a spolu s ním aj nová utorková epizóda Dunaja, k vašim službám. Po Magdinej smrti sa udalosti stále viac vyostrujú a hoci niektoré tajomstvá vyplávali na povrch, stále sú v seriáli zvraty, ktoré ešte musia diváci odhaliť. Dnešná epizóda pritom odhalila tvár viacerých postáv a znova ukázala, že veci nikdy nie sú len čierno-biele.
Helge stále ide o život a hoci bol najprv otrávený jej neprítomnosťou, konečne pochopil, že sa mu Helga nevyhýba, ale bola unesená. Môže tak začať konať a pokúsiť sa o jej záchranu. Ona však jeho pomoc pravdepodobne ani potrebovať nebude, keďže je sama odhodlaná vrátiť sa k synčekovi, a tak pri prvej príležitosti ovalí Laca polenom. Znova sa tak ukazuje, že sa naučila nebyť odkázaná len na manžela ale bojovať sama za seba.
Odhaľujú novú tvár
Zatiaľ čo sa stále viac ukazuje Helgina priebojnosť, nie je jediná postava, ktorá ukazuje novú tvár. Hneď dve postavy totiž dokazujú, ako rýchlo sa dá prezliecť kabát a že medzi dobrom a zlom je len tenká hranica.
Prvým je Holubec, ktorý mal v tejto epizóde prekvapivý moment, keď ho navštívila tehotná Adela. Tá je podľa Vilmy už vo štvrtom mesiaci a tak nastal čas oznámiť túto správu aj otcovi dieťaťa. Holubec však na túto správu od Brunovskej nezareagoval tak, ako čakala, a namiesto radosti jej na stôl položil peniaze určené na potrat. Zdá sa tak, že nateraz ostáva jeho jediným priznaným dieťaťom malá Antónia.
A hoci sa Holubec rozhodol, že Adelino dieťa nie je jeho problém, to isté sa nedá povedať o bezpečí odboja. Po tom, ako odmietol post ministra hospodárstva, rozmýšľa, že skončí aj v svojej doterajšej funkcii vo forme šéfa tajných. Zdá sa tak, že sa z neho konečne v istom ohľade stane pozitívna postava. Dostal totiž rozkaz nájsť Laca, no namiesto toho, aby pomohol Walterovi nájsť Helgu a pripraviť ho tak o život, posunul túto správu rovno Imrichovi, ktorý tak bude mať šancu zachrániť ho.
Kto naopak ukázal stránku, ktorá divákov nepotešila, je Günter, doposiaľ nevinne vyzerajúci spolubývajúci z penziónu. Alenka sa totiž stane svedkom pouličnej streľby, ktorej je práve on hlavným aktérom, a tak uvidí niečo, čo od neho rozhodne nečakala. Navyše táto scéna ostro kontrastuje s ďalšou v tejto epizóde, počas ktorej sa esesák hrá s Filipkom a Jankom v prítomnosti Kláry, ktorá ho stále považuje za dobráka, hoci je Nemec.
Nahlásiť chybu v článku