Kristína v Dunaji rozohrala nebezpečnú hru: Vymenila kostým za šaty a v kabarete chystá tajný plán

Keď bol ohlásený návrat Ráchel Šoltésovej ako Kristíny do Dunaja, len málokto čakal, čo presne sa tým spôsobí. Hoci sa totiž po rokoch zvítala s mamou, šťastný návrat sa rýchlo zmenil na boj o všetko, na čom jej kedy záležalo. Nebezpečenstvo totiž číha z každej strany a zdá sa, že sa mu Kristína rozhodla ísť v ústrety.
V obľúbenom seriáli Dunaj, k vašim službám nastane ďalšia zmena. Kristína Steinerová nastúpi ako nová čašníčka v kabarete – v priestore, ktorý v seriáli predstavuje nielen miesto zábavy a noblesy, ale aj tichých konfliktov, mocenských hier a nebezpečných tajomstiev. Svoje o tom vie napríklad Lena, ktorá v ňom pomotala hlavu mnohým nepriateľom, ale tiež Eva, ktorá kruto prišla o jednu zo speváčok po tom, ako ju Walter Klaus obesil.
Nie je to náhoda
Vstup Kristíny na scénu sprevádza výrazná zmena imidžu. Elegantné večerné šaty, dokonalo upravená vizáž a sebavedomé vystupovanie z nej robia neprehliadnuteľnú súčasť kabaretnej atmosféry. Za úsmevom a dokonalým servisom sa však skrýva vnútorné napätie. Kristína musí potlačiť svoj hnev a odpor voči Nemcom a s maximálnou profesionalitou ich obsluhovať.
Práve tento rozpor medzi vonkajším pokojom a vnútornými emóciami vytvára silný dramatický potenciál, ktorý môže výrazne ovplyvniť ďalší vývoj deja. Tvorcovia naznačujú, že jej príchod do kabaretu nie je náhodný. Kristína má vlastné dôvody, prečo sa zamestnala práve v kabarete a tie budú diváci postupne odhaľovať. Jej príbeh sľubuje napätie, nečakané zvraty a momenty, ktoré môžu zásadne zasiahnuť do osudov ďalších postáv.
„Kristína sa ocitla v kabarete, na mieste, ktoré jej vôbec nebolo známe. Samozrejme, jej pôsobenie tam nie je náhodné a má premyslený plán. V Kristíne prebieha vnútorný boj, ale je odhodlaná a má silnú motiváciu. V krásnych večerných šatách sa cítim dobre, honosne a je to veľká zmena oproti civilnému kostýmu,“ prezradila Ráchel Šoltésová pre Markízu o svojej postave.
Nahlásiť chybu v článku