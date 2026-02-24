Kristína v Dunaji rozohrala nebezpečnú hru: Vymenila kostým za šaty a v kabarete chystá tajný plán

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Dunaj k vašim službám
Najbližšie epizódy budú diváci vídať Kristínu v honosných šatách.

Keď bol ohlásený návrat Ráchel Šoltésovej ako Kristíny do Dunaja, len málokto čakal, čo presne sa tým spôsobí. Hoci sa totiž po rokoch zvítala s mamou, šťastný návrat sa rýchlo zmenil na boj o všetko, na čom jej kedy záležalo. Nebezpečenstvo totiž číha z každej strany a zdá sa, že sa mu Kristína rozhodla ísť v ústrety. 

V obľúbenom seriáli Dunaj, k vašim službám nastane ďalšia zmena. Kristína Steinerová nastúpi ako nová čašníčka v kabarete – v priestore, ktorý v seriáli predstavuje nielen miesto zábavy a noblesy, ale aj tichých konfliktov, mocenských hier a nebezpečných tajomstiev. Svoje o tom vie napríklad Lena, ktorá v ňom pomotala hlavu mnohým nepriateľom, ale tiež Eva, ktorá kruto prišla o jednu zo speváčok po tom, ako ju Walter Klaus obesil.

Viac z témy Dunaj k vašim službám:
1.
Lucia z Dunaja, k vašim službám konečne prehovorí: V slzách odhalí stratu blízkych a nadviaže nové spojenectvá
2.
Monika Szabó z Dunaja skončila v nemocnici: Po náročnom období sa sústreďuje na zdravie
3.
Zabudnutý detail v Dunaji? Diváci sa domnievajú, že sa dôležitá vec vyriešila len mimo kamier
Zobraziť všetky články (317)

Nie je to náhoda

Vstup Kristíny na scénu sprevádza výrazná zmena imidžu. Elegantné večerné šaty, dokonalo upravená vizáž a sebavedomé vystupovanie z nej robia neprehliadnuteľnú súčasť kabaretnej atmosféry. Za úsmevom a dokonalým servisom sa však skrýva vnútorné napätie. Kristína musí potlačiť svoj hnev a odpor voči Nemcom a s maximálnou profesionalitou ich obsluhovať.

Foto: TV Markíza

Práve tento rozpor medzi vonkajším pokojom a vnútornými emóciami vytvára silný dramatický potenciál, ktorý môže výrazne ovplyvniť ďalší vývoj deja. Tvorcovia naznačujú, že jej príchod do kabaretu nie je náhodný. Kristína má vlastné dôvody, prečo sa zamestnala práve v kabarete a tie budú diváci postupne odhaľovať. Jej príbeh sľubuje napätie, nečakané zvraty a momenty, ktoré môžu zásadne zasiahnuť do osudov ďalších postáv.

„Kristína sa ocitla v kabarete, na mieste, ktoré jej vôbec nebolo známe. Samozrejme, jej pôsobenie tam nie je náhodné a má premyslený plán. V Kristíne prebieha vnútorný boj, ale je odhodlaná a má silnú motiváciu. V krásnych večerných šatách sa cítim dobre, honosne a je to veľká zmena oproti civilnému kostýmu,“ prezradila Ráchel Šoltésová pre Markízu o svojej postave.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Sľub zažíva návrat zákernej Dany: Adriana Novakov hrá opäť nenávidenú postavu a priznáva veľkú trému

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Vojna na Ukrajine
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Slováci a Česi v zahraničí
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Jeffrey Epstein
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac