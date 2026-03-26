Romantická komédia, na ktorej sme vyrastali, sa vracia po 22 rokoch. Oživí ju Netflix

Záber zo snímky Cez noc tridsiatničkou z roku 2004, foto: MovieStillsDB

Zuzana Veslíková
Zo zákulisia filmov
Keď sme boli tínedžeri, neraz sme túžili, aby sa scenár tohto filmu stal realitou.

Ak máte od 25 do 40 rokov, môžeme povedať, že ste vyrastali alebo dospievali v čase, keď vychádzali snáď tie najikonickejšie romantické komédie. A preto skvelou správou pre nás nostalgikov je, keď sa v dnešnej dobe opäť vracajú v novom prevedení. Podľa správ z filmového sveta sa najnovšie môžeme tešiť na návrat coming of age snímky z roku 2004 s názvom Cez noc tridsiatničkou (13 Going on 30)

Jeho hrdinka, 13-ročná Jenna, si na narodeniny praje byť čím skôr dospelou, aby sa vymanila zo začarovaného kruhu tínedžerských strastí. A to sa jej splní. Na druhý deň má zrazu 30 rokov a všetko, čo si vysnívala. Teda okrem svojho jediného kamaráta Matta. Keď ho stretáva, zisťuje, že ho čaká svadba a ona si uvedomuje, že jej najväčším želaním je vlastne neprísť oňho.

Foto: MovieStillsDB

Neflix pripravuje reštart

Portál Deadline teraz informoval, že Netflix pracuje na oživení tohto kultového filmu. Na pozíciu výkonnej producentky si zasadla Jennifer Garner, ktorá v pôvodnej verzii stvárnila Jennu. Vznikne pod režisérskou taktovkou Bretta Haleyho a v hlavných úlohách sa môžeme tešiť na Emily Bader a Logana Lermana.

Kedy sa reštartu snímky Cez noc tridsiatničkou dočkáme, zatiaľ nie je známe.

