Z tepla sme sa tešili predčasne, čaká nás studený šok: Po búrkach prichádza prudké ochladenie, napadne sneh

Ilustračná foto: TASR - Milan Drozd

Nina Malovcová
Na Slovensko sa vracia chlad, vo vyšších polohách napadne sneh.

Vyzeralo to, že máj sa tento rok rozbehne v príjemne teplom štýle. Namiesto pokračovania slnečných dní však prišiel prudký obrat a počasie opäť pripomenulo známu pranostiku o troch zamrznutých mužoch. Pankrác priniesol citeľné ochladenie, Servác pridá ranný mráz a Bonifác zrejme dodá ďalší studený front.

Počas noci prešiel cez Slovensko studený front sprevádzaný dažďom aj búrkami. Od severozápadu sa následne začal nasúvať studený vzduch, ktorý výrazne stlačí teploty nadol. Oproti pondelku tak môže byť utorok na viacerých miestach chladnejší aj o 10 °C.

A je to cítiť okamžite. Kým ešte pred pár dňami mnohí odkladali bundy a začínali veriť, že jar už konečne naberá letné tempo, utorok prinesie úplne inú atmosféru. Na severe Slovenska sa denné maximá dostanú približne na 10 °C, v najteplejších regiónoch bude len okolo 19 °C.

Vo večerných hodinách dorazí ďalšia zmena

Počasie sa pritom ešte úplne neupokojí. Meteorológovia upozorňujú, že vo večerných hodinách sa najmä na strednom a južnom Slovensku opäť rozprší. Lokálne môže spadnúť 5 až 10 milimetrov zrážok. Najväčšiu zmenu však pocítia ľudia na horách. Hranica mrazu sa večer posunie približne do výšky 1400 až 1500 metrov nad morom, čo znamená návrat sneženia do vyšších polôh Tatier.

Predpovedné modely naznačujú, že do stredajšieho rána môže vo Vysokých aj Nízkych Tatrách pribudnúť niekoľko centimetrov čerstvého snehu. Hoci v nížinách sneh nehrozí, pohľad na zasnežené vrcholky v polovici mája rozhodne príliš nepoteší.

Po snehu príde aj mráz

Skutočne chladné bude najmä stredajšie ráno. Oblačnosti ubudne a teploty počas noci klesnú na 6 až 0 °C. V dolinách a kotlinách severného Slovenska, ale aj v niektorých častiach stredného Slovenska, môže byť až -2 °C.

Meteorológovia zároveň upozorňujú aj na prízemný mráz, ktorý sa môže objaviť na viacerých miestach severného a stredného Slovenska, ojedinele aj na západe krajiny.

Chlad dlho nevydrží, búrky sa však rýchlo vrátia

Najbližšie dni prinesú síce pokojnejšie, ale stále chladnejšie počasie. Mierne oteplenie by malo doraziť vo štvrtok, keď sa nad naše územie dostane teplejší vzduch od juhozápadu. Dlho to však podľa portálu iMeteo nevydrží. Už zo štvrtka na piatok sa začne k Slovensku približovať ďalší studený front a situácia môže opäť pripomínať aktuálne dni.

Meteorológovia očakávajú, že v piatok ráno prejde cez krajinu pásmo dažďa a popoludní sa môžu od západu opäť vytvárať búrky. Nestabilné počasie má pokračovať aj počas soboty. Studený front by sa mohol vlniť priamo nad naším územím, čo zvyšuje pravdepodobnosť ďalších búrok aj výraznejších zrážok.

Ak teda niekto dúfal, že po tomto ochladení už konečne príde stabilné jarné teplo, najnovšie prognózy zatiaľ veľa optimizmu neprinášajú. Aspoň jedna dobrá správa tu však predsa len je, pôda aj príroda dostanú po suchších týždňoch ďalšiu vlahu.

