Panika okolo hantavírusu: Nemocnica pokazila odber krvi, z lode evakuovali posledných cestujúcich

Z výletnej lode MV Hondius, na ktorej sa vyskytli prípady infekcie hantavírusom, v pondelok večer vystúpilo posledných 28 pasažierov, informovala agentúra AFP. Loď, ktorá pre nepriaznivé počasie musela zakotviť v prístave na španielskom ostrove Tenerife, sa po dokončení evakuácie vydala na plavbu do Holandska, píše TASR.
Pre ukotvenie v prístave Granadilla sa oneskorila záverečná evakuácia a zmenil sa pôvodný plán, podľa ktorého mala loď z bezpečnostných dôvodov zostať na mori. Pasažierov po evakuácii z plavidla prepravujú dvomi lietadlami do Holandska. Tam niektorí z nich strávia istý čas v karanténe a odtiaľ sa vydajú do domovských krajín.
Pokazený odber
Španielska ministerka zdravotníctva Monica Garcíová už v nedeľu večer uviedla, že v ten deň bolo z výletnej lode plaviacej sa pod holandskou vlajkou evakuovaných a následne repatriovaných 94 ľudí 19 národností. Na palube lode zostalo iba 25 členov posádky a dvaja zdravotníci, ktorí ju dopravia do holandského prístavu Rotterdam. Plavidlo, ktoré preváža aj telo jednej zosnulej pasažierky, by podľa očakávania malo do cieľa doraziť o šesť dní – v nedeľu večer.
Panika ohľadom hantavírusu však vypukla úplne inde. Nemocnica v holandskom Nijmegene sa priznala, že pokazila postup pri odbere krvi a likvidácii moču človeka nakazeného týmto vírusom a v karanténe preto skončilo 12 jej zamestnancov, píše CNN a odvoláva sa na agentúru AFP. „Je to preventívne opatrenie, hoci riziko infekcie je nízke,“ uviedla nemocnica. Pacienta prijali ešte vo štvrtok.
Od vypuknutia nákazy na lodi MV Hondius zomreli traja pasažieri – holandský manželský pár a Nemka. Hantavírus je zriedkavé ochorenie, ktoré sa zvyčajne šíri medzi hlodavcami. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v pondelok potvrdila sedem prípadov nákazy hantavírusu s kmeňom Andes, jediným, ktorý sa môže prenášať z človeka na človeka
Pozitívny test vyšiel aj Španielovi, ktorého po evakuácii z lode hospitalizovali vo vojenskej nemocnici v Madride, informovalo v pondelok večer španielske ministerstvo zdravotníctva. Nevykazoval však žiadne príznaky. U ostatných 13 španielskych evakuovaných pasažierov boli výsledky testov zatiaľ negatívne.
Hantavírus je endemický najmä v Argentíne, odkiaľ loď v apríli vyplávala. Neexistuje proti nemu vakcína ani špecifická liečba. WHO zdôraznila, že globálne riziko pre verejné zdravie je nízke a odmieta paralely s pandémiou ochorenia COVID-19.
