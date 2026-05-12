Európa, Kanada aj Japonsko by sa mohli spojiť. Bývalý tajomník NATO predstavil plán aliancie D7, s USA nepočíta

Bývalý generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Anders Fogh Rasmussen v pondelok vyzval na vznik novej aliancie demokratických štátov schopnej postaviť sa v prípade potreby aj Spojeným štátom. Prezident Donald Trump podľa neho totiž USA sťahuje z tradičnej vedúcej úlohy na svetovej scéne.
TASR o tom píše podľa agentúry DPA. „Od detstva som obdivoval USA a považoval som ich za prirodzeného lídra slobodného sveta,“ povedal Rasmussen pre Democracy News Alliance. „Zdá sa však, že prezident Trump sa z tejto úlohy stiahol. Potrebujeme teda nového lídra slobodného sveta,“ vyhlásil.
Reagovať chcú aj na tlak zo strany Číny
Navrhovaná aliancia by mohla podľa neho mohla zahŕňať Európsku úniu, Britániu, Japonsko, Kanadu, Austráliu, Nový Zéland a Južnú Kóreu a mohla by sa nazývať „D7“, pričom písmeno „D“ by znamenalo „demokracia“. Rasmussen navrhol aj „ekonomický článok 5“ po vzore článku o vzájomnej obrane Washingtonskej zmluvy.
Ekonomický útok na jedného člena by sa v tomto prípade považoval za útok na všetkých. Cieľom by bolo spoločne čeliť ekonomickému nátlaku zo strany Číny a potenciálne aj Spojených štátov. Bývalý generálny tajomník NATO tiež vyzval k užšej spolupráci v oblasti technologických noriem, zníženiu závislosti od kritických surovín a zvýšeniu investícií v krajinách globálneho Juhu ako alternatíve k čínskemu financovaniu. Ramussen sa tak vyjadril v predvečer 9. Kodanského summitu o demokracii, ktorý organizuje ním založená nezisková organizácia Alliance of Democracies.
