Boris Kollár zaplatil 50-tisíc eur, jednu vec však nespravil: Lehota vypršala, hrozí mu exekúcia

Foto: TASR/Jakub Kotian

Nina Malovcová
Po vypršaní lehoty má nasledovať exekúcia.

Boris Kollár už policajtovi Jánovi Čurillovi poslal 50-tisíc eur, ktoré mu prikázal zaplatiť súd. Jednu časť rozsudku však stále nesplnil. Verejné ospravedlnenie, ktoré mal zverejniť na sociálnej sieti aj cez agentúrnu tlačovú správu, sa doteraz neobjavilo.

Na situáciu upozornil advokát Peter Kubina, ktorý zastupuje Čurillu. Podľa jeho slov lehota na zverejnenie ospravedlnenia uplynula o polnoci. Keďže sa tak nestalo, nasledovať má návrh na vykonanie exekúcie.

Práve nepeňažnú časť rozsudku však podľa Kubinu bývalý predseda parlamentu nesplnil „Včera o polnoci uplynula lehota na zverejnenie ospravedlnenia Borisa Kollára Jánovi Čurillovi prostredníctvom sociálnej siete a agentúrnej tlačovej správy na základe právoplatného rozsudku. Ospravedlnenie zverejnené nebolo. Preto bude dnes podaný návrh na vykonanie exekúcie,“ napísal advokát na sociálnej sieti.

Peniaze zaplatil, ďalším nákladom sa vyhol

Spor sa týka Kollárových výrokov o „čurillovskej mafii“, ktoré súd označil za neoprávnený zásah do osobnostných práv policajta. Finančnú časť rozsudku líder Sme rodina splnil ešte pred uplynutím lehoty. Jánovi Čurillovi uhradil náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 50 000 eur.

Podľa Kubinu tým zabránil tomu, aby sa suma ďalej navyšovala o úroky, trovy konania či odmenu exekútora. „Keďže po právoplatnosti rozsudku zaplatil súdom priznanú istinu, nebude musieť platiť žiadne vysoké úroky z omeškania ani odmenu exekútora a tiež nenavýšil trovy konania,“ uviedol Peter Kubina. Advokát jeho krok označil za pragmatický a dodal, že Kollár sa tým snažil minimalizovať finančné aj reputačné škody.

Dlh Šutaja Eštoka narástol už na 130-tisíc: Kollár zaplatil Čurillovi náhradu nemajetkovej ujmy 50-tisíc načas

