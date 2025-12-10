Rebríček najpopulárnejších mien za rok 2025: Prvenstvo ostalo Jakubovi a Sofii, prekvapí tretia priečka

Foto: Pexels / interez

Dana Kleinová
Tak ako každý rok, ministerstvo vnútra zverejnilo rebríček najpopulárnejších mien novorodencov za uplynulý rok.

Trendy v detských menách sa menia a hoci niektorí siahajú po klasikách, iné mamičky sa rady inšpirujú v zahraničí. Tak ako každý rok v závere roka, ministerstvo vnútra zverejnilo rebríček najpopulárnejších mien pre novorodencov za rok 2026 a hoci už roky patrí prvenstvo Sofii a Jakubovi, tretie a štvrté priečky priniesli prekvapivý zvrat.

Prvú trojicu dievčenských mien tvorili Sofia, Eliška a Ema. V prípade chlapčenských mien to boli Jakub, Samuel a Oliver. Štatistiku mien, ktoré rodičia najčastejšie vyberali pre svoje deti, prináša pravidelne koncom roka Ministerstvo vnútra SR.

Foto: Pexels

Niektoré mená z trendov úplne vypadli

V top desiatke obľúbených chlapčenských mien sa tento rok ďalej umiestnili: Oliver, Adam, Michal, Tomáš, Filip, Tobias, Šimon a Matias. Nasledujú Matej, Lukáš, Martin, Damián, Matúš, Dávid, Alex, Sebastián, Richard a Dominik.

Do prvej desiatky dievčenských mien sa dostali tiež Nina, Viktória, Sára, Olívia, Natália, Diana a Mia. Za nimi sú Tamara, Hana, Nela, Laura, Anna, Timea, Karolína, Emma, Júlia a Rebeka.

Z porovnania minuloročných štatistík vyplýva, že preferencie rodičov sa výrazne nemenia. Prvé dve miesta obľúbených detských mien ostávajú rovnaké ako v roku 2024. Poradie sa vymenilo na treťom a štvrtom mieste: Ema posunula nižšie Ninu a Oliver nahradil Adama. Z prvej dvadsiatky vypadli mená Kristína, Ján a Patrik, naopak, dostali sa do nej Rebeka, Sebastián a Dominik.

Mená Sofia a Jakub si držia dominanciu od roku 2010 s výnimkou niekoľkých rokov. Jakuba v rokoch 2014 a 2015 predbehol v popularite Adam, v roku 2020 viedlo meno Ema a v roku 2021 Nina. Pre zaujímavosť: do roku 2009 dominovala niekoľko rokov dvojica Viktória (od roku 2002) a Samuel (od roku 2003). V prvej päťdesiatke sa objavujú aj mená ako napríklad Mateo, Noel, Artur, Matteo, Liam, Lucas, Amélia, Liliana, Melisa, Vivien, Noemi, Amália či Liana.

