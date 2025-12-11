Vianočné dekorácie pod drobnohľadom: Veterinár upozorňuje na skryté riziká pre domácich miláčikov

Vianoce sú sviatkami radosti a pokoja. Ak však máte v domácnosti deti či domáce zvieratká, ktoré sa dostanú aj tam, kde nechcete, rýchlo sa môžu skomplikovať. Každý rodič dobre vie, že nemá nechávať nič nebezpečné v dosahu, no s prichádzajúcimi sviatkami by ste sa mali dobre zamyslieť aj nad tým, čo môže ublížiť vašim psom.
David Martin, riaditeľ starostlivosti o zvieratá v IVC Evidensia, pre portál The Sun určil hneď niekoľko potenciálnych hrozieb, ktoré síce vyzerajú vo vašej domácnosti dobre, no v skutočnosti nimi ohrozujete život vášho domáceho miláčika.
Vianočné rastliny
„Mnohé bežné vianočné rastliny, ako sú vianočné ruže, cezmína a brečtan, predstavujú pre mačky obzvlášť vážne riziko, takže by mali majitelia domácich zvierat zvážiť, či ich použiť ako dekoráciu,“ varoval odborník. Najviac však varuje pred imelom, ktoré sa síce spája s milou tradíciou bozkávania, no pre psov aj mačky je vysoko toxické.
„Majitelia domácich zvierat, ktorí chcú zavesiť vianočný veniec, by mali mať na pamäti, že tieto vence sú často vyrobené z tisu obyčajného (angl. názov „English Yew“, pozn. red.) , ktorý je jedovatý pre všetky zvieratá, takže je najlepšie vybrať vence, ktoré ho neobsahujú,“ dodal David.
