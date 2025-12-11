Vianočné dekorácie pod drobnohľadom: Veterinár upozorňuje na skryté riziká pre domácich miláčikov

Foto: Pexels

Dana Kleinová
Vianoce
So sviatkami sa blíži aj hazard pre vašich domácich miláčikov.

Vianoce sú sviatkami radosti a pokoja. Ak však máte v domácnosti deti či domáce zvieratká, ktoré sa dostanú aj tam, kde nechcete, rýchlo sa môžu skomplikovať. Každý rodič dobre vie, že nemá nechávať nič nebezpečné v dosahu, no s prichádzajúcimi sviatkami by ste sa mali dobre zamyslieť aj nad tým, čo môže ublížiť vašim psom.

David Martin, riaditeľ starostlivosti o zvieratá v IVC Evidensia, pre portál The Sun určil hneď niekoľko potenciálnych hrozieb, ktoré síce vyzerajú vo vašej domácnosti dobre, no v skutočnosti nimi ohrozujete život vášho domáceho miláčika.

Viac z témy Vianoce:
1.
Vládnu sviatočnej estetike. Spoznajte znamenia zverokruhu, ktoré sa považujú za kráľov vianočnej výzdoby
2.
„Toto nenos už.“ Tvrdý list Ježiškovi rozosmial stovky Slovákov: Autorovi odkazujú, že je to dobrý chlapec
3.
Pozrite si nový oddychový film: Diváci Netflixu si ho absolútne zamilovali. Je hitom vo viac ako 80 krajinách
Zobraziť všetky články (18)

Vianočné rastliny

„Mnohé bežné vianočné rastliny, ako sú vianočné ruže, cezmína a brečtan, predstavujú pre mačky obzvlášť vážne riziko, takže by mali majitelia domácich zvierat zvážiť, či ich použiť ako dekoráciu,“ varoval odborník. Najviac však varuje pred imelom, ktoré sa síce spája s milou tradíciou bozkávania, no pre psov aj mačky je vysoko toxické.

Foto: Pexels

„Majitelia domácich zvierat, ktorí chcú zavesiť vianočný veniec, by mali mať na pamäti, že tieto vence sú často vyrobené z tisu obyčajného (angl. názov „English Yew“, pozn. red.) , ktorý je jedovatý pre všetky zvieratá, takže je najlepšie vybrať vence, ktoré ho neobsahujú,“ dodal David.

Ozdoby z rôznych materiálov

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Outlet z kauzy slayáda začal veľkolepo, rýchlo sa z neho stala „nákupná zóna duchov“. Zákazníkov si užíval krátko
Outlet z kauzy slayáda začal veľkolepo, rýchlo sa z neho stala „nákupná zóna duchov“. Zákazníkov si užíval krátko
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: 10 najlepších seriálov roka 2025 musíte vidieť
Tip na seriál
Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: 10 najlepších seriálov roka 2025 musíte vidieť
Posledné hodiny Johna Lennona: Kým zomieral, vrah si vedľa neho pokojne čítal obľúbenú knižku
Posledné hodiny Johna Lennona: Kým zomieral, vrah si vedľa neho pokojne čítal obľúbenú knižku
Šéf IĽP: Ficova vláda je asociálna a zbabelá. Bez ľudských práv sme len platiči daní a zdroje pre korporácie
Šéf IĽP: Ficova vláda je asociálna a zbabelá. Bez ľudských práv sme len platiči daní a zdroje pre korporácie
Vianočné trhy u našich susedov sú ako z rozprávky: Na šunku za 6 eur sa tvorili rady, na cenu si dajte pozor
Vianočné trhy
Vianočné trhy u našich susedov sú ako z rozprávky: Na šunku za 6 eur sa tvorili rady, na cenu si dajte pozor
Psychologička Zuzana o alkohole: Fero Joke verejne priznal chybu a bol to správny krok, riskoval svoju reputáciu
Psychologička Zuzana o alkohole: Fero Joke verejne priznal chybu a bol to správny krok, riskoval svoju reputáciu
Do Bratislavy lietadlom, do Košíc zase vlakom. Za 1 deň som porovnala oba spôsoby cesty, určiť víťaza je náročné
Do Bratislavy lietadlom, do Košíc zase vlakom. Za 1 deň som porovnala oba spôsoby cesty, určiť víťaza je náročné
Nikola žije v Španielsku: Väčšina ľudí tu zarába okolo 1 300 € mesačne. Prenájom jednoizbového bytu v Madride stojí 1 000 €
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola žije v Španielsku: Väčšina ľudí tu zarába okolo 1 300 € mesačne. Prenájom jednoizbového bytu v Madride stojí 1 000 €
Magické trhy blízko Slovenska nás očarili ponukou aj cenami. Klobása je o polovicu lacnejšia ako v Bratislave
Vianočné trhy
Magické trhy blízko Slovenska nás očarili ponukou aj cenami. Klobása je o polovicu lacnejšia ako v Bratislave
Analytik Potočár o úskaliach energopomoci: Človek s platom 1 500 eur ju nezíska, dôchodca s rovnakým dôchodkom áno
Analytik Potočár o úskaliach energopomoci: Človek s platom 1 500 eur ju nezíska, dôchodca s rovnakým dôchodkom áno
Najrýchlejší vlak na svete sa vznáša: Dokáže ísť takmer 1 000 kilometrov za hodinu. Výstavba je neuveriteľne drahá
Najrýchlejší vlak na svete sa vznáša: Dokáže ísť takmer 1 000 kilometrov za hodinu. Výstavba je neuveriteľne drahá

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac