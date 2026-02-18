Rodinná diagnóza ju dobehla: Tamara Heribanová po zákroku prežíva rekonvalescenciu

Známa moderátorka sa zotavuje po plánovanej operácii, ktorá bola podľa nej skôr otázkou času než nečakanou udalosťou.
Spisovateľka Tamara Heribanová zverejnila na Instagrame fotografiu priamo z nemocničného lôžka. V príspevku sa rozpísala o operácii žlčníka, následnej diéte aj prvých dňoch zotavovania, ktoré priniesli bolesť, ticho i silnejšie uvedomenie si vlastného tela.
Rekonvalescencia, ktorá mala prísť
Heribanová priznala, že zdravotný zákrok nebol náhlym rozhodnutím. „Máme to v rodine, takže to bola skôr otázka času. Som rada, že som si to poriešila teraz v pokoji a nie v horšom odtieni neskôr,“ napísala otvorene. Najbližšie týždne ju čaká prísna diéta aj pomalý návrat do bežného tempa.
Aj preto odľahčene dodala: „Kamaráti, ak ma najbližšie dni uvidíte v pyžame, bude to mať dôvod.“ Zmienila sa aj o samotnom procese zotavovania a o tom, čo ju čaká v nasledujúcom období. „Mám pred sebou prísnu diétu a pár týždňov rekonvalescencie po plánovanej operácii žlčníka,“ priblížila.
