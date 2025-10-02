Rodičia si mysleli, že pomáhajú: Pupočníková krv sa využívala na experimenty, Marcinková vyzýva Šaška, aby odbery zastavil

Foto: SITA/Diana Černáková

Nina Malovcová
TASR
V tejto veci tiež upovedomila Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Vladimíra Marcinková (SaS) vyzvala Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR, aby zastavilo darcovské odbery pupočníkovej krvi u novorodencov. Na štvrtkovej tlačovej konferencii informovala, že ju orgány činné v trestnom konaní upovedomili o začatí trestného stíhania pre zločin neoprávneného odoberania orgánov, tkanív a buniek a pre zneužívanie právomoci verejného činiteľa.

„Hovoríme naozaj o vážnom zločine a ja som rada, že takto zodpovedne k tomu pristúpili aj orgány činné v trestnom konaní, na ktoré som sa obrátila pred necelým rokom (…). Naozaj, toto sú vážne veci, tu ide o zdravie novorodencov a dôveru rodičov v náš zdravotnícky systém, ktorí boli presvedčení, že pri darcovstve pupočníkovej krvi pomáhali napríklad onkologickým pacientom a aj z mojich zistení sa dozvedeli, že to tak nebolo, že táto darcovská a pupočníková krv bola využívaná jednoducho na nejaké experimenty,“ uviedla Marcinková.

Nemocnice ukončujú spolupráce

Dodala, že ju teší, že v uplynulých mesiacoch jednotlivé nemocnice ukončujú spolupráce s problematickými spoločnosťami a organizáciami, ktoré stoja za darcovskými odbermi. Stále však podľa jej slov existujú zariadenia, ktoré tieto odbery vykonávajú, a to aj predčasne narodeným deťom.

„Máme tu nemocnicu v Malackách, úplne štandardnú nemocnicu, kde sa takéto terapie roky robia, máme tu nejakú ambulanciu jednodňovej chirurgie tu v Bratislave (…). Sľubujú týmito terapiami pomoc autistickým deťom, deťom s mozgovou obrnou, sľubujú zázraky, ktoré nie sú nijako medicínsky dokázané,“ pripomenula.

Kritizuje, že napriek súčinnosti v minulosti rezort zdravotníctva a Národná transplantačná organizácia (NTO) jej na otázky v posledných týždňoch prestali odpovedať. „Ja chcem veriť, že snaha odhaliť túto chobotnicu, neleží len na mojich pleciach, ale záleží na tom aj ministerstvu zdravotníctva, aj pánovi ministrovi Kamilovi Šaškovi (Hlas-SD) a že sa nám to spoločne podarí. Toto nie je žiadny opozično-koaličný boj,“ zdôraznila.

Výzva na úplné zastavenie odberov

Zároveň vyzvala, aby sa darcovské odbery pupočníkovej krvi na Slovensku zastavili. Pripomenula, že v Českej republike minulý rok nevykonali ani jeden, zatiaľ čo na Slovensku stovky. „My dnes nevieme s určitosťou povedať, že tam nedošlo k nejakým nežiaducim reakciám (…). Chcem, aby o tomto štát mal evidenciu, aby to mal pod kontrolou v tomto bode, keď vieme, že orgány činné v trestnom konaní konajú,“ podotkla.

Priblížila, že v tejto veci tiež upovedomila Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Marcinková objasnila, že do parlamentu priniesla aj reguláciu, ktorou by sa zakázala reklama zdravotným výkonom a terapiám, ktoré nemajú oporu v medicíne, no poslanci ju neschválili.

„Prosím túto koalíciu, aby mi dala odpoveď na otázku, prečo nechce regulovať reklamu zdravotných výkonov. Chce chrániť občanov, aby im nebolo uškodené, alebo chce chrániť šarlatánov,“ pýta sa poslankyňa.

