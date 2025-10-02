Obľúbený slovenský letný festival v roku 2026 nebude: Organizátori vysvetlili, čo sa deje

Festival Atmosféra patrí medzi podujatia, ktoré majú v srdciach fanúšikov pevné miesto. Organizátori však oznámili zásadnú správu. Po úspešnom ročníku 2025 si Atmosféra v roku 2026 dá prestávku. Rozhodnutie sa podľa ich slov nerodilo ľahko, no po dôkladnom zvážení usúdili, že rok pauzy festivalu aj jeho komunite prospeje.
Organizátori zdôraznili, že prestávka neznamená definitívny koniec festivalu. „Nikto z nás si nevie predstaviť svet bez Atmosféry. Berte, prosím, aj vy tento krok len ako pauzu, nie koniec,“ uviedli v poste na Instagrame. Ako dodali, Atmosféra sa vráti v roku 2027 a bude podľa nich ešte silnejšia, plná novej energie, nápadov a inšpirácie.
Chcú priniesť ešte lepší zážitok
Najväčším cieľom tímu je, aby Atmosféra ostala miestom tých najkrajších momentov a spomienok. Organizátori preto cítia potrebu na chvíľu vybehnúť do sveta, načerpať novú inšpiráciu a priniesť čerstvé nápady. Veria, že tvorivá prestávka im umožní objaviť nové podnety a vylepšenia, ktoré pretavia do ešte kvalitnejšieho zážitku pre návštevníkov.
Atmosféra je pre organizátorov aj dobrovoľníkov srdcovou záležitosťou. Tím je z veľkej časti dobrovoľnícky a každý rok do príprav vkladá obrovské úsilie a nasadenie. „Úprimne priznávame, že potrebujeme načerpať nové sily,“ uviedli organizátori. Veria, že ročná prestávka im umožní oddýchnuť si od intenzívnych príprav a vrátiť sa späť s rovnakou radosťou a nadšením, aké mali na začiatku.
Oddych pre prírodu aj festivalovú lúku
Atmosféra sa spája s jedinečným areálom v Hontianskych Nemciach, ktorý návštevníci poznajú ako atmosférickú lúku. Toto miesto je podľa organizátorov magické a tvorí veľkú časť zážitku. Zároveň však príroda potrebuje čas na regeneráciu. Preto sa rozhodli dopriať lúke oddych, aby bola v roku 2027 pripravená privítať návštevníkov vo svojej plnej kráse. „Po mnohých krásnych ročníkoch dáme našej lúke rok pauzy na regeneráciu, aby nás mohla v ďalšej sezóne privítať zelenšia, sviežejšia a pripravená zažiariť spolu s vami,“ vysvetlil organizačný tím.
Organizátori sa v závere obrátili priamo na návštevníkov festivalu. „Ďakujeme za pochopenie a za to, že stojíte pri nás,“ odkázali. Atmosféra sa podľa nich v roku 2027 vráti múdrejšia, lepšia a silnejšia a prinesie všetkým výnimočný zážitok.
