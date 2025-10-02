Obľúbený slovenský letný festival v roku 2026 nebude: Organizátori vysvetlili, čo sa deje

Foto: TASR/Henrich Mišovič

Nina Malovcová
Festival Atmosféra si v roku 2026 dá prestávku.

Festival Atmosféra patrí medzi podujatia, ktoré majú v srdciach fanúšikov pevné miesto. Organizátori však oznámili zásadnú správu. Po úspešnom ročníku 2025 si Atmosféra v roku 2026 dá prestávku. Rozhodnutie sa podľa ich slov nerodilo ľahko, no po dôkladnom zvážení usúdili, že rok pauzy festivalu aj jeho komunite prospeje.

Organizátori zdôraznili, že prestávka neznamená definitívny koniec festivalu. „Nikto z nás si nevie predstaviť svet bez Atmosféry. Berte, prosím, aj vy tento krok len ako pauzu, nie koniec,“ uviedli v poste na Instagrame. Ako dodali, Atmosféra sa vráti v roku 2027 a bude podľa nich ešte silnejšia, plná novej energie, nápadov a inšpirácie.

Chcú priniesť ešte lepší zážitok

Najväčším cieľom tímu je, aby Atmosféra ostala miestom tých najkrajších momentov a spomienok. Organizátori preto cítia potrebu na chvíľu vybehnúť do sveta, načerpať novú inšpiráciu a priniesť čerstvé nápady. Veria, že tvorivá prestávka im umožní objaviť nové podnety a vylepšenia, ktoré pretavia do ešte kvalitnejšieho zážitku pre návštevníkov.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Festival Atmosféra (@festival_atmosfera)

Atmosféra je pre organizátorov aj dobrovoľníkov srdcovou záležitosťou. Tím je z veľkej časti dobrovoľnícky a každý rok do príprav vkladá obrovské úsilie a nasadenie. „Úprimne priznávame, že potrebujeme načerpať nové sily,“ uviedli organizátori. Veria, že ročná prestávka im umožní oddýchnuť si od intenzívnych príprav a vrátiť sa späť s rovnakou radosťou a nadšením, aké mali na začiatku.

Oddych pre prírodu aj festivalovú lúku

Atmosféra sa spája s jedinečným areálom v Hontianskych Nemciach, ktorý návštevníci poznajú ako atmosférickú lúku. Toto miesto je podľa organizátorov magické a tvorí veľkú časť zážitku. Zároveň však príroda potrebuje čas na regeneráciu. Preto sa rozhodli dopriať lúke oddych, aby bola v roku 2027 pripravená privítať návštevníkov vo svojej plnej kráse. „Po mnohých krásnych ročníkoch dáme našej lúke rok pauzy na regeneráciu, aby nás mohla v ďalšej sezóne privítať zelenšia, sviežejšia a pripravená zažiariť spolu s vami,“ vysvetlil organizačný tím.

Foto: TASR/Henrich Mišovič

Organizátori sa v závere obrátili priamo na návštevníkov festivalu. „Ďakujeme za pochopenie a za to, že stojíte pri nás,“ odkázali. Atmosféra sa podľa nich v roku 2027 vráti múdrejšia, lepšia a silnejšia a prinesie všetkým výnimočný zážitok.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Na múre proti dronom sa zatiaľ nedohodli, píše Politico: Lídri EÚ narazili na viaceré prekážky,…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Za obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamaloZa obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamalo
Martina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokoreMartina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokore
Opasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažiloOpasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažilo
Nezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatinyNezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatiny
Alexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu brániaAlexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu bránia
Zrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expertZrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expert
Lukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jednoLukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jedno
Z orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otcaZ orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otca
Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eurBoli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eur
Má 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamalaMá 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamala
Boli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ KrálikBoli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ Králik
Dcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológieDcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac