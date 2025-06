Rodičia, dávajte si pozor: Populárna hračka dostáva stopku, sťahujú ju z predaja. Peniaze vám vrátia aj bez bločku

Farebné, mäkké, ľahké na skladanie a určené aj pre tie najmenšie deti. Penové puzzle patria medzi hračky, ktoré rodičia považujú za bezpečné. Práve preto je dôležité spozornieť, ak sa niektorý z týchto produktov začne z predaja sťahovať.

Predajca Alltoys oznámil, že dve konkrétne verzie penových puzzle nespĺňajú bezpečnostné požiadavky a ich používanie môže byť rizikové. Upozornenie sa týka výrobkov, ktoré sa predávali bežne v predajniach Sparkys a Alltoys na Slovensku.

Čo je to za hračku

Penové puzzle sú veľkorozmerné dieliky vyrobené z mäkkého, ľahkého materiálu, ktoré dieťa môže ľahko skladať na podlahe. Slúžia nielen na hru, ale aj ako podložka. Puzzle s motívom zvieratiek alebo dopravných prostriedkov sú určené deťom vo veku od jedného roka, často s označením „3+“, aj keď ich rodičia kupujú oveľa skôr.

Hračka sa skladá z niekoľkých väčších dielov, pričom každý z nich má vo vnútri výrez v tvare zvieratka alebo vozidla. Práve tieto výrezy sa dajú ľahko oddeliť a sú natoľko malé, že pre malé deti predstavujú nebezpečenstvo.

Problém je vo veľkosti odnímateľných častí

Podľa výsledkov testovania tieto drobné výrezy úplne zapadnú do valca na malé časti. Ide o štandardizovaný test, ktorý simuluje to, či by mohla hračka dieťaťu zablokovať dýchacie cesty. Výrobok tým pádom nespĺňa normy pre hračky určené deťom do troch rokov.

Deti v tomto veku si bežne dávajú predmety do úst, čo môže viesť k nebezpečnej situácii. Hrozí udusenie alebo zablokovanie dýchania, čo môže mať vážne následky.

Výrobky je možné vrátiť aj bez pokladničného bloku

Spoločnosť Alltoys žiada všetkých zákazníkov, ktorí si niektorú z týchto puzzle doma našli, aby ich prestali používať a vrátili ich do predajne. Hračku je možné odovzdať v ktorejkoľvek predajni Alltoys alebo Sparkys, pričom zákazník nepotrebuje pokladničný doklad.

Vrátená bude plná nákupná cena. Ak nie je možné hračku vrátiť osobne, môže byť zaslaná poštou na adresu spoločnosti Sparkys SK v Prievidzi. Dôležité je priložiť kontaktné údaje a číslo účtu, kam majú byť peniaze vrátené.