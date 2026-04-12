Vo Švajčiarsku sa podarilo odkryť rozprávkový poklad: Až donedávna bol držaný v tajnosti

Foto: Profimedia

Petra Sušaninová
SITA
Archeológov potešil mimoriadny nález.

V Neuchatelskom jazere vo Švajčiarsku objavili archeológovia mimoriadne zachovaný náklad rímskej lode z obdobia medzi rokmi 20 až 50 nášho letopočtu. Pod hladinou sa podarilo nájsť viac ako tisíc keramických predmetov, zbrane aj ďalšie artefakty. Ako referuje web euronews.com, objav bol dlhší čas utajovaný, aby sa predišlo rabovaniu.

Na nález narazili potápači Fabien Langenegger a Julien Pfyffer, ktorí pôvodne predpokladali, že ide o pozostatky mín z druhej svetovej vojny. „Keď som zapol svetlo na kamere, objavila sa typická farba terakoty. Vtedy sme pochopili, že ide o výnimočný objav,“ opísal Pfyffer.

Výskum iniciovali zábery z dronu, ktoré ukázali tmavú škvrnu na dne jazera. Následné výskumné kampane v rokoch 2025 a 2026 priniesli rozsiahle výsledky – archeológovia odkryli náklad pravdepodobne obchodnej lode, ktorá smerovala do rímskeho vojenského tábora. Medzi nálezmi sa nachádzajú kuchynské nádoby vyrobené na území dnešného Švajčiarska, pričom jedna debna bola datovaná do roku 17.

Foto: Profimedia

Zachoval sa aj nezvyčajný nález

Vedci dokonca analyzujú aj zvyšky potravín, ktoré sa zachovali vo vnútri keramiky. Okrem bežného nákladu objavili aj vojenské predmety, vrátane dvoch gladiátorských mečov, dýky či opaskovej pracky. To naznačuje, že loď mohla byť sprevádzaná rímskymi legionármi a zásobovať jednotku s približne 6-tisíc vojakmi.

Zaujímavosťou je aj prútený kôš, ktorý sa zachoval vďaka špecifickým podmienkam jazera. Obsahoval jednoduchšiu keramiku a pravdepodobne aj zásoby posádky, čo poskytuje unikátny pohľad na každodenný život na palube.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
V oceáne sa objavil záhadný ostrov: Zrejme ho vytvorili ľudia pred 1 200 rokmi

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Tip na výlet
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Slováci a Česi v zahraničí
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre
Trápia vás strie? Dermatologička radí: Odstrániť sa dajú na 85 %, dôležitý je jeden detail
Trápia vás strie? Dermatologička radí: Odstrániť sa dajú na 85 %, dôležitý je jeden detail
Stúpil jej na chrbát a takmer jej nožom odrezal hlavu od tela. O. J. Simpson však vyšiel z procesu storočia ako nevinný
Stúpil jej na chrbát a takmer jej nožom odrezal hlavu od tela. O. J. Simpson však vyšiel z procesu storočia ako nevinný
Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli
Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli
Úspech si vtedy takmer nikto nevšimol. Pred vyše 100 rokmi sme na olympiáde v Paríži vyhrali prvú zlatú medailu
Úspech si vtedy takmer nikto nevšimol. Pred vyše 100 rokmi sme na olympiáde v Paríži vyhrali prvú zlatú medailu
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Na nože
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Mal veľké bolesti žalúdka, stále myslel na smrť. Kurt Cobain nakoniec užil zlatú dávku heroínu a vystrelil si mozog
Mal veľké bolesti žalúdka, stále myslel na smrť. Kurt Cobain nakoniec užil zlatú dávku heroínu a vystrelil si mozog
Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle
Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky

Najnovšie články

