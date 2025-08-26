Robert Fico otvoril nový závod na Orave: Investícia za 60 miliónov eur prinesie prácu stovkám ľudí

Reprofoto: Facebook/Robert Fico

Nina Malovcová
TASR
Nový závod Hoval prináša na Oravu moderné technológie.

Zahraničné investície sú na Slovensku vítané a každý investor môže počítať nielen s pomocou príslušných ministerstiev, ale aj špecializovaných štátnych agentúr. Uviedol to predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) na slávnostnom otvorení nového závodu spoločnosti Hoval v obci Istebné v okrese Dolný Kubín.

Na utorkovom otvorení sa zúčastnili aj ďalší predstavitelia slovenskej i lichtenštajnskej vlády. „Slovenská republika je plne orientovaná predovšetkým na výrobu automobilov a na dodávky do tejto výroby. Stačí nám výkyv v takej krajine, ako je Nemecko, a to sa okamžite prejavuje na hospodárskom raste SR. Diverzifikácia do výroby, kde je vysoká pridaná hodnota, je mimoriadne dôležitá cesta pre Slovensko,“ spresnil Fico.

250 nových pracovných miest

Nový závod, v ktorom sa budú vyrábať tepelné čerpadlá, postupne do roku 2030 prinesie 250 nových pracovných miest. Objem investície pri výstavbe nového závodu bol približne vo výške 60 miliónov eur. Vláda na začiatku investície schválila spoločnosti daňovú úľavu vo výške 8 miliónov eur. Cieľom lichtenštajnskej spoločnosti je na Orave vyrábať až 32 000 tepelných čerpadiel ročne.

