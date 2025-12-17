Rezort vnútra varuje obyvateľov: Čo robiť, keď do vzduchu unikne nebezpečná látka? Dôležité sú nasledovné kroky

Pri úniku nebezpečných látok je potrebné opustiť ohrozené miesto. Následné pokyny sa môžu líšiť v závislosti od typu mimoriadnej situácie. Uniknúť môžu rádioaktívne látky aj nebezpečné biologické či chemické látky. K úniku môže dôjsť aj pri dopravnej nehode.
Vyplýva to z informácií, ktoré v príručke Čo robiť v prípade krízy alebo ozbrojeného konfliktu zverejnilo ministerstvo vnútra. V prípade úniku nebezpečných rádioaktívnych látok treba vyhľadať najbližšiu budovu a ukryť sa v uzavretej miestnosti. Pri vystavení sa takýmto látkam pred vyhľadaním úkrytu treba pred vstupom do budovy odložiť kontaminovaný vrchný odev a obuv do nepriedušného obalu a nepoužívať ich.
Očista tela a pobyt v uzavretom priestore
Je takisto dôležité dbať na dôkladné umytie rúk, tváre, vlasov, vypláchnutie očí, úst a vyčistenie nosa a uší. Vhodné je aj osprchovať sa a vymeniť si bielizeň. „Zdržiavajte sa v stredových miestnostiach domu na prízemí alebo v suteréne. Uzatvorte a utesnite okná a dvere. Vypnite ventiláciu,“ uviedol rezort v príručke.
Dôležitá je aj príprava na evakuáciu. Budovu je možné opustiť až na základe oficiálnych pokynov záchranárov. Pri úniku nebezpečných biologických látok je potrebné vytvoriť izolovaný priestor, zamedziť ventilácii vzduchu a pravidelne používať dezinfekciu.
Karanténne opatrenia a bezpečná voda
„Dôsledne dodržiavajte karanténne, hygienické, protiepidemické a protiepizootické opatrenia. Nepoužívajte vodu z neznámych zdrojov a vytvorte si zásoby. Vodu prevarte alebo chemicky vyčistite,“ radí ministerstvo. Ak dôjde k úniku nebezpečných chemických látok, je potrebné okrem vyhľadania úkrytu a vytvorenia izolovaného priestoru uhasiť otvorený oheň a vypnúť plynové spotrebiče.
Telefonovať by osoby v ohrození mali len v súrnom prípade. Dôležitá je aj príprava evakuačnej batožiny. Pri úniku takýchto typov látky nie je vhodné ukrývať sa v pivniciach či terénnych nerovnostiach. Nebezpečné látky môžu uniknúť aj pri dopravných nehodách.
„Odstavte vozidlo tak, aby ste neblokovali celú cestu. Chráňte si dýchacie cesty prostriedkami improvizovanej ochrany. Vypnite motor vozidla a urýchlene opustite zamorený priestor. Nepribližujte sa k havarovanému vozidlu, z ktorého uniká nebezpečná látka,“ uviedlo ministerstvo. Odporúča takisto oznámiť nehodu na čísle tiesňového volania. Zároveň je dôležité poskytnúť pomoc, no iba ak tým pomáhajúci neohrozí seba. Nebezpečnej látky či kontaminovaných predmetov nie je dobré dotýkať sa.
