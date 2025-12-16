Problém za tunelom Višňové: Vodiči neodbočia, nová cesta je zbytočná. Analytik Bazovský vysvetlil, prečo

Otvorenie diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové je najväčšou dopravnou udalosťou posledný rokov. Dnes sme sa však dozvedeli, že motoristi nebudú môcť schádzať z diaľnice priamo do Vrútok. Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža bola cesta vybudovaná ešte pred desiatimi rokmi a nespĺňa aktuálne bezpečnostné normy pre diaľničné výjazdy.
„Je to stavba, ktorá bola odovzdaná desať rokov dozadu a nie je súčasťou stavby tunela Višňové. Bezpečnostné normy sa vyvíjajú a dnes je norma, že zjazd môže byť až 500 metrov za tunelom. Samozrejme, že existujú výnimky z noriem, ale ide o bezpečnosť. Sme v zimnom období, to znamená, že stopercentne teraz tento zjazd otvorený nebude,“ uviedol Ráž.
Najbližším funkčným výjazdom po prejazde tunela Višňové bude tak zjazd na križovatke D1 a R3 do Martina, vzdialený približne päť kilometrov od východného portálu tunela Višňové. Ráž pripustil, že po skončení zimného obdobia sa začnú kompetentní zamýšľať nad možným riešením tejto situácie.
Bezpečnosť je prvoradá
Minister dodal, že „bezpečnosť je v tomto prípade prvoradá. Pre tých ľudí, ktorí by potrebovali odbočiť do Vrútok, to bude naozaj niekoľko minút navyše, keď odbočia v Martine a vrátia sa tam, kam potrebujú. Nebudeme riskovať nejaké, nebodaj, hromadné nehody v tuneli, aby sme ušetrili pár minút času“.
Iba prednedávnom sme pritom písali o fraške na diaľnici D1 medzi Trnavou a Bratislavou, kde štát už dlhé roky ohrozuje vodičov a nevyzerá to, že by v najbližšom období došlo k zmene. Ide o ďalší slovenský projekt, ktorý nebude poriadne dokončený. Vďaka zlyhaniu kompetentných nikto nevie, čo bude ďalej a opäť si to odnesú ľudia, najmä obyvatelia Vrútok.
Na názor na tento problém a na možné vysvetlenia sme sa opýtali aj uznávaného dopravného analytika Jána Bazovského, ktorý komplikovanú situáciu ozrejmil.
„Treba s tým počítať, že priebežne sa menia technické normy, inak vznikajú rôzne paradoxy, ako je aj tento,“ začal Bazovský. „Oni keď stavali tú prípojku, tak ju postavili podľa technických noriem platných v tom čase. Samozrejme, tie sa vyvíjajú, vzhľadom na stupňujúcu sa bezpečnosť,“ potvrdil slová ministra Ráža.
Pápežskejší ako pápež, ale len niekedy
„Tí, ktorí v tom čase stavali tú cestu, tak aj oni mohli logicky rozmýšľať, urobiť si nejakú vzdialenostnú rezervu, lebo dalo sa s tým počítať, že predsa požiadavky na bezpečnosť sa môžu meniť. Ja pochybujem, že tam nebol stavebný priestor na to, aby sa to dalo urobiť o 300 – 400 metrov ďalej,“ tvrdí. Je to podľa neho chyba kompetentných.
Celú výstavbu diaľnice D1 pritom nazval tragédiou, ktorá sa stavia 30 rokov. „Už vtedy mali ten zjazd projektovať s rezervou,“ dodal. Myslí si, že hlavným dôvodom 500-metrového predpisu je zrejme to, aby vozidlá v prípade nehody nezostali stáť v tuneli. Nie je mu však jasné, na základe čoho bola stanovená 500-metrová požiadavka.
„Pokiaľ je tam ešte odbočovací pruh, riziko dopravných nehôd nie je zas také veľké“. Na slovenských cestách sa podľa neho v mnohých prípadoch robia ústupky a nešlo by tak o nič nezvyčajné, ak by sa jeden urobil aj v tomto prípade. Problémom by však bolo, ak by bolo tých 500 metrov zakotvených v medzinárodnej právnej norme.
Možností, ako otvoriť zjazd, je podľa Bazovského veľa. „Dá sa napríklad znížiť rýchlosť. Postaviť cestu nanovo je zbytočné. Taká rýchlostná cesta R7 doteraz nie je skolaudovaná, a je v užívaní. Policajti tam prižmúrili aj siedme oko, nielen dve, aby tam povolili premávku,“ argumentuje.
Podľa Bazovského chceme byť niekedy „pápežskejší ako pápež“, inokedy zas normy ignorujeme. Spomenul napríklad zvodidlá na diaľniciach. „Staré, ktoré sú tam, nespĺňajú súčasné kritériá, no len my ich máme vymenené, príklad poviem, na 30 %, ostatné sú staré. Tak tam to nevadí, že nespĺňame normy?“ pýta sa Bazovský.
Diaľničný úsek D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové pri Žiline sprevádzkujú pre motoristov pred Vianocami 22. decembra. Výstavba tunela sa pritom začala ešte v októbri 2009 a spolu s ňou prišli aj mnohé komplikácie, v dôsledku ktorých Slováci čakali neuveriteľných 16 rokov. Tunel má dĺžku 7 445 metrov.
Deň pred jeho otvorením, 21. decembra, sa v tuneli budú konať vianočné trhy. Ide o udalosť s názvom „Deň otvoreného tunela Višňové“ a ohlásila ju diaľničná spoločnosť . „Milí naši motoristi a všetci, ktorých zaujímajú náročné stavby. Ak veríte na Ježiška, vedzte, že práve on zariadil, že sa do dlho očakávaného tunela Višňové môžete dostať aj Vy,“ píše sa na sociálnej sieti. Dodala, že atmosféra sa bude podobať vianočným trhom.
