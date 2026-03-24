Renáta Názlerová ukázala tvár po rokoch chudnutia: Neverili jej, no detail na fotkách všetko zmenil

Renáta Názlerová patrí medzi ženy, ktoré si svojou otvorenosťou a autentickosťou získali široké publikum. Dlhé roky bola známa nielen svojou prácou v televízii a literatúre, ale aj tým, že sa nebála hovoriť o osobných témach – vrátane boja s hmotnosťou, sebaprijatím či životnými výzvami.
Práve jej úprimnosť a otvorenosť je dôvodom, prečo ju mnohí vnímajú ako inšpiráciu. Najnovšie zaujala tým, že sa rozhodla ukázať niečo veľmi osobné – premenu svojej tváre pred a po schudnutí. Už dávnejšie jej neprajníci písali, že hoci ona hovorí o tom, ako na sebe pracuje, vraj to stále nie je vidieť a má kilá navyše. Renáta Názlerová však tvrdí opak, pričom dôkazom majú byť spomínané fotografie, zverejnené na sociálnej sieti.
Motivácia v podobe premeny
Neraz spomínala, že chudnutie v jej prípade nie je jednoduché. Bývalá televízna sudkyňa a koučka je však odhodlaná žena, ktorá išla svojmu zdraviu naproti, aj keď nikdy neodsudzovala ženy typu „krv a mlieko“. Práve naopak, svojimi príspevkami na Facebooku učila moletky, aby hrdo nosili svoje kilá navyše a nebáli sa obliecť si aj výraznejšie módne kúsky. Ak nejaká žena zatúžila po vyššom sebavedomí, stačilo zájsť na jej profil na sociálnej sieti.
Na jednej strane hrdo ukazovala svoje kilá navyše, na druhej strane pracovala na svojom tele a zdraví. Zverejnené zábery svojej tváre pritom nemali ukázať len vizuálny rozdiel, ale aj silné posolstvo, ktoré za touto zmenou stojí. Názlerová otvorene poukázala na to, ako sa mení nielen telo, ale aj výraz, energia a celkové vyžarovanie človeka, keď začne na sebe pracovať a cíti sa lepšie vo vlastnej koži.
„Viem, viem, je piatok 13-teho. Ale práve preto vám, ktoré chudnete, a je to dlhé a náročné, prinášam motiváciu. Foto vpravo marec 2021, foto vľavo marec 2026. Žienky moje milé, život je skrátka taký, raz si hore, raz dole. Raz si pri sebe viac, potom menej. Raz si pri peniazoch, potom na suchu. Ale kým sa vieme aspoň trošku tešiť z bežných maličkostí, je vlastne všetko v poriadku. Užívajte aj dnešok,“ napísala Renáta Názlerová do popisu k fotografiám tváre pred 2 týždňami.
Jej fotografie „pred a po“ nie sú len o estetike. Pre mnohých predstavujú dôkaz, že zmena je možná v každom veku a že cesta k nej nemusí byť dokonalá ani jednoduchá. Dôležitá je tiež odvaha urobiť krok k lepšiemu životu.
