Remišová upozornila na údajne podozrivé zmluvy ministerstva investícií: Migaľ je podľa nej zrelý na odvolanie

Veronika Remišová a Samuel Migaľ

Foto: TASR (Jaroslav Novák/ Pavel Neubauer)

Petra Sušaninová
TASR
Poslankyňa spomenula dotáciu za 1,2 milióna eur firme z paneláka s fiktívnymi tržbami, neexistujúcim telefónnym číslom a históriou, ktorá podľa nej pripomína schránkovú firmu a biele kone.

Opozičná poslankyňa Národnej rady SR Veronika Remišová (Slovensko – Za ľudí) upozornila na podľa nej podozrivé zmluvy s firmami uzavreté na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v rámci výzvy na digitálne inovácie v objeme 58 miliónov eur.

Žiada zverejnenie informácií

„Považujem to za nehoráznosť. Sú to európske peniaze, pretože sú to peniaze z plánu obnovy a budeme podávať podnet na Európsku prokuratúru (EPPO),“ povedala v pondelok Remišová. Minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý) by mal podľa nej zverejniť hodnotiteľov, bodové poradie a aký je prínos projektov. „Žiadame, aby tieto informácie boli zverejnené,“ uviedla poslankyňa s tým, že Migaľ je „absolútne zrelý na odvolanie“.

Poslankyňa spomenula dotáciu za 1,2 milióna eur firme z paneláka s fiktívnymi tržbami, neexistujúcim telefónnym číslom a históriou, ktorá podľa nej pripomína schránkovú firmu a biele kone. Remišová uviedla, že ďalšiu dotáciu za 1,3 milióna eur minister priklepol firme, ktorá nemá zamestnancov a tržby. „Projekt vraj ide realizovať v nejakom areáli, kde nikto nikdy nikoho nevidel. A ten projekt sa mal mimochodom týkať toho, aby zlepšili marketing vo svojej vlastnej firme,“ povedala.

Iná firma, ktorá má e-shop na predaj svietidiel, mala podľa poslankyne dostať 1,3 milióna eur. Predmet činnosti výskum a vývoj si zapísala, podobne ako v iných prípadoch, mesiac pred vyhlásením výzvy. „Zmluvu podpísali 6. 5. a doba realizácie je do 30. 6.,“ podotkla Remišová. Za taký čas sa podľa nej dá ťažko napísať dobrý inovatívny projekt a zrealizovať ho je nemožné. Firme, ktorá sa venuje zdravej strave, malo ísť 1,2 milióna eur s tým, že bude robiť personalizované jedálničky.

Veronika Remišová
Foto: TASR – Martin Baumann

Ministerstvo reaguje

MIRRI v reakcii pre TASR uviedlo, že vyjadrenia Remišovej sú predovšetkým dôkazom nepochopenia toho, ako funguje dotačná schéma na podporu digitálnych inovácií. Odporučilo jej, že ak má konkrétne podozrenia z porušenia zákona, nech ich predloží príslušným orgánom.

„V prvom rade je potrebné zdôrazniť, že nejde o projekty, ktoré vznikli zo dňa na deň len preto, aby získali dotáciu. Výzva bola vyhlásená ešte v novembri minulého roka a firmy mali dostatok času pripravovať svoje inovatívne riešenia,“ podotklo ministerstvo s tým, že mnohé z nich sa výskumu a vývoju venujú dlhodobo a rozhodne nezačali inovovať až po zverejnení výzvy.

Samuel Migaľ
Foto: TASR – Pavel Neubauer

Podľa MIRRI ide o zavádzajúce tvrdenia

Rovnako zavádzajúce sú podľa MIRRI tvrdenia, ktoré vytvárajú dojem, že štát rozdáva peniaze bez rizika a bez kontroly. „V tejto schéme môže byť z verejných zdrojov financovaných maximálne 60 % oprávnených nákladov. Každý úspešný žiadateľ preto musí minimálne 40 % investície financovať z vlastných zdrojov. Ak niekto tvrdí, že firmy získavajú milióny eur bez vlastného vkladu a podnikateľského rizika, jednoducho nehovorí pravdu,“ poznamenal rezort.

Zároveň pripomenul, že schválenie projektu automaticky neznamená vyplatenie finančných prostriedkov. Každá žiadosť o platbu podľa ministerstva podlieha kontrole a preplácajú sa len oprávnené a preukázateľné výdavky. Ak prijímateľ nesplní podmienky alebo nevie zdokladovať realizáciu projektu, peniaze mu vyplatené nebudú.

„MIRRI navyše nemôže postupovať svojvoľne a vylučovať žiadateľov na základe mediálnych dojmov, politických vyhlásení alebo subjektívneho hodnotenia ich reputácie. Ministerstvo je viazané jasnými pravidlami a zákonnými postupmi,“ vysvetlilo. Zároveň využíva systém rizikových indikátorov (red flags), na základe ktorého identifikuje potenciálne rizikové subjekty a pri nich vykonáva nadštandardné preverovanie nad rámec bežných kontrolných mechanizmov.

V minulosti už upozornila na viacero problémov

Veronika Remišová poukázala na problematické zmluvy už aj v minulosti. Ako sme vás informovali, podala trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru SR napríklad v prípade komplexu vo Voderadoch. Celý komplex kúpila firma Voderady Property v roku 2021 za sumu rovných päť miliónov eur a o štyri roky neskôr ho štátu predala za 17 miliónov eur.

Peniaze na nákup areálu poslal inštitúcii Národné inovačné a technologické centrum (NITC) Úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku pod vedením Petra Kmeca (Hlas-SD). Ten kritiku odmietol, no po medializácii prípadu podal demisiu.

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