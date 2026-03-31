Rebríček najkradnutejších áut na Slovensku prekvapil: Nachádza sa v ňom značka, ktorú by nikto nečakal

Hoci sa to môže niekomu zdať v súčasnosti už neuveriteľné, autá sú u zlodejov stále hitom a len na Slovensku ich minulý rok ukradli stovky. V roku 2025 bolo na Slovensku vyhlásené pátranie po 1 962 vozidlách, pričom až 30 % prípadov súviselo s kriminálnou činnosťou. To je okolo 588 vozidiel.
Dáta pochádzajú z Registra prevádzkových záznamov vozidiel a bližšie sa na ne pozrel portál Topspeed. Úspešnosť vypátrania však zostáva nízka. Majiteľom sa vrátilo len 12 % áut. Lídrom v počte krádeží je Bratislavský kraj (33 %), čo portál pripisuje vysokej koncentrácii vozidiel, anonymite a silnej ekonomike.
Na prvom mieste je Škoda
Podľa registra zlodeji kopírujú dopyt na trhu. Najžiadanejšou značkou je Škoda. Týchto áut je pritom na Slovensku aj najviac. V premávke sú nenápadné a je po nich vysoký dopyt na náhradné diely. Špecifickú kategóriu tvorí tretí Fiat, kde štatistiky neovplyvňujú osobné autá, ale najmä úžitkové modely ako Ducato. Na štvrtom mieste je koncernový súrodenec Škody v podobe Volkswagenu.
Najväčšou anomáliou je umiestnenie sovietskej značky VAZ na druhom mieste. Nejde však o reálny záujem zlodejov o veterány. Majitelia často nahlasovali staré „žiguláky“ ako ukradnuté, aby sa vyhli vysokým poplatkom (až 500 eur) za vyradenie neexistujúceho vraku z evidencie či pokutám za neplatnú STK. Štatistiky pri tejto značke preto treba brať s rezervou.
