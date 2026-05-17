Slovensko na MS v hokeji zatiaľ nepozná prehru. V druhom zápase sme zdolali Taliansko 4:1

Slovenská hokejová reprezentácia nadviazala na sobotňajšie víťazstvo nad Nórskom a aj v druhom zápase na majstrovstvách sveta 2026 vo švajčiarskom Fribourgu naplno bodovala. Taliansko podľahlo výsledkom 4:1.
Skóre otvoril v 14. minúte kapitán Marek Hrivík po prihrávke Rosandiča. V závere druhej tretiny pridal druhý gól Viliam Kmec, hneď na začiatku tretej tretiny spečatil náskok Kristián Pospíšil po kombinácii s bratom Martinom a Faškom-Rudášom. Taliansko korigovalo výsledok gólom Nitza, no Slovensko odpovedalo štvrtým gólom a zápas dotiahlo do víťazného konca.
Slováci majú po dvoch zápasoch šesť bodov a ideálnu bilanciu. Na šampionáte ich čakajú ešte súperi ako Slovinsko, Dánsko, Česko, Kanada a Švédsko.
