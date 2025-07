Reakcia jeho mamy na účinkovanie v seriáli každého odrovná. Herec zo Sľubu priznal zábavný moment

Dlhé roky ho mali zafixovaného predovšetkým ako zabávača a humoristu, ktorý si robil žarty zo slovenskej politiky. Reláciu Telecvoking si pamätajú predovšetkým tí starší, a pamätajú si aj na jeho nerozlučného hereckého kolegu Miroslava Nogu a iných hercov, ktorým nechýbal zmysel pre humor. Aktuálne zahviezdil v prvej sérii Sľubu a zdá sa, že seriálová postava mu sadla ako uliata.

Už je to nejaký čas, čo sa Štefan Skrúcaný neukázal na televíznych obrazovkách. Keď tak spravil, urobil to vo veľkom štýle a rovno v úspešnom retro seriáli, ktorý žne jeden úspech za druhým. „Mňa baví, že to baví divákov,“ uviedol umelec s úsmevom v rozhovore pre Topky. Herec bol naposledy pred rokmi súčasťou seriálu Panelák, kde si zahral Fedora, ktorý sa presťahoval z východného Slovenska do Bratislavy. V seriáloch príliš nehrával, no po dlhšom čase spravil výnimku.

Seriál rada sleduje pre syna

Ako priznal herec v rozhovore, vďaka Sľubu sa zoznámil s iným typom divákov. „Spoznávam úplne novú skupinku divákov, tzv. závislákov na seriáloch a to je veľmi milá skupinka,“ priznal Štefan, ktorý si seriál veľmi obľúbil. „Sľub je príjemný v tom, že je veľmi dobre písaný. Tie obrazy v úvodzovkách sa hrajú akoby samé, že majú vždy aspoň drobnú pointu a že každý jeden diel má niekoľko poínt. Teším sa sám na to, ako sa to bude vyvíjať,“ prezradil.

Jeho najväčším fanúšikom je jeho srdcu blízka osoba – mama. „Mama to pozerá hlavne preto, že tam hrám ja,“ vyšiel s pravdou von. Zvykla dávať prednosť skôr českým projektom, no Sľub si obľúbila do takej miery, že nevynechala ani jednu časť. „Moja mama je predsa len starý čechoslovák žijúci na hraniciach, čiže k nej presakujú tie české seriály,“ prezradil herec, ktorého mama vidí ako bezchybného syna, čo je úplne normálne a bežné aj u iných mám.

Radšej v televízii ako naživo