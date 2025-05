Ráchel Šoltésová priznala, že sa počas natáčania ocitla v nekomfortnej situácii. Bolo to pre ňu veľmi nepríjemné

Popularita mladej slovenskej herečky naberá na obrátkach. Najprv ju mohli televízni diváci vidieť v Dunaji, k vašim službám a dnes hviezdi v retroseriáli Sľub z prostredia 80. rokov. Aby toho nebolo málo, nedávno účinkovala v obľúbenej tanečnej šou Let’s Dance, v ktorej skončila na peknom 3. mieste. Talentovaná umelkyňa nedovŕšila ani 30 rokov a už má za sebou nakrúcania mnohých projektov. Na jednu situáciu, ktorá sa jej udiala na pľaci, však nemá práve najkrajšie spomienky.

Herečka Ráchel Šoltésová nedávno prijala pozvanie do Sajfovej šou vo FUN rádiu, v ktorej ju moderátor vyspovedal a otvoril zaujímavé témy. Reč padla aj na postavu Rebeky, ktorú si dávnejšie zahrala v seriáli Pán profesor. Stvárnila naivnú triednu krásavicu, ktorá sa zaujímala o módu, mejkap a povrchné vzťahy. Nastal však jeden moment, ktorý neskôr oľutovala a dnes by to spravila úplne inak.

Chytil ju za intímnu oblasť na tele

Sajfa sa opýtal Ráchel, či sa niekedy ocitla v nekomfortnej situácii pri nejakej scéne, ktorú točila. Herečka priznala, že si takým niečím prešla, a hneď na začiatku rozprávania vyšla s pravdou von, čo ju zamrzelo. „A ako si to riešila?“ zaujímal sa zvedavý Sajfa. „Nijako, bohužiaľ, lebo som mala vtedy 20 rokov, ale teraz by som to už riešila inak,“ dodala Ráchel, ktorá vzápätí prezradila, o čo konkrétne šlo.

„Točila som, že tancujem okolo tyče v striptízovom bare a boli tam komparzisti, presne takí ľudia, ktorí by reálne išli do takého baru. A jeden ma mal od tej tyče zložiť dole na zem,“ začala s opisovaním nepríjemného zážitku sympatická brunetka. Do toho jej skočil Sajfa: „A bola si sporo odetá?“ Herečka potvrdila, že mala na sebe len spodnú bielizeň. „Okrem toho, že si ma jeden komparzista natáčal pred ostrou na mobil, tak ten, ktorý ma dával dole, ma chytil…“ pokračovala umelkyňa a zrazu akoby stratila slová a bola mierne zahanbená. „Medzi nohami,“ doplnil ju Sajfa.

Navyše Ráchel nečakala, že na sebe nebude mať takmer nič. „Áno… Možno nevedome, ale bolo to nepríjemné. A ešte som bola taká mladá a bolo mi nepríjemné, že som v spodnej bielizni. Nečakala som to, myslela som si, že budem mať toho viac oblečeného, bolo to veľmi, veľmi nepríjemné,“ poznamenala mladá herečka na záver.