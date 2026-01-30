Zima pritvrdzuje a bude ešte horšie: Beštia z východu prinesie chladné dni, víkend bude nemilosrdný

Zima dnes na Slovensku pritvrdzuje a dáva jasný signál, že tenké bundy môžu zostať v skrini. Vonku sa oplatí vrstviť oblečenie a doma si pripraviť deky, pretože chlad sa bude držať nielen dnes, ale aj počas celého víkendu. Počasie bude pôsobiť sychravo, nehostinne a pocit zimy ešte zvýrazní vietor.
Podľa portálu iMeteo sa nad strednou Európou udržiava frontálne rozhranie nad Českom, Rakúskom, Slovenskom a Maďarskom, ktoré sa takmer nepohybuje a postupne sa rozpadá. Zároveň sa od severu nad Poľsko, Ukrajinu a Maďarsko rozširuje okraj tlakovej výše so stredom nad severnou Škandináviou.
Práve táto kombinácia súvisí s príchodom takzvanej beštie z východu, teda mimoriadne chladnej vzduchovej hmoty, ktorá prináša extrémne mrazy do východnej Európy a citeľné ochladenie aj na Slovensko.
Dnešok bude sychravý a miestami nebezpečný
Piatok prinesie na väčšine územia prevažne zamračené počasie, dopoludnia sa lokálne objaví aj hmla. Len ojedinele môže dôjsť k prechodnému zmenšeniu oblačnosti. Zrážky sa vyskytnú len miestami, v západnej polovici Slovenska častejšie vo forme sneženia alebo dažďa so snehom.
Vo vyšších polohách pôjde najmä o sneženie, v oblastiach približne do 400 m n. m. sa môže objaviť aj dážď alebo mrholenie. Najmä v ranných hodinách treba počítať s rizikom poľadovice, ktorá môže skomplikovať dopravu aj pohyb chodcov. Najvyššie denné teploty dosiahnu 0 až 5 °C, no na severe Slovenska a v oblasti Dolného Spiša môžu miestami zostať len okolo -2 °C.
Na horách vo výške približne 1500 m sa očakáva teplota okolo -4 °C. Vietor bude prevažne slabý, na východe miestami severný, čo ešte viac zvýrazní pocit chladu.
Sobota vráti sneh a mráz
V sobotu začne do našej oblasti od severovýchodu prúdiť ďalší chladný vzduch po prednej strane rozsiahlej tlakovej výše so stredom nad Fínskom. Súčasne bude od juhu zasahovať výšková tlaková níž nad Srbskom a západným Rumunskom, čo udrží zimný charakter počasia.
Počas dňa bude oblačno až zamračené, neskôr sa len ojedinele môže oblačnosť prechodne zmenšiť. Na niektorých miestach sa objaví sneženie alebo dážď so snehom, v nižších polohách prevažne dážď. Najnižšia nočná teplota klesne na 1 až -4 °C, na severe a východe miestami až na -5 až -10 °C.
Najvyššie denné teploty dosiahnu len -1 až 4 °C, pričom sever a východ Slovenska zostanú výrazne chladnejšie s hodnotami -7 až -2 °C. Vietor bude väčšinou slabý, na Zemplíne a v Above miestami severný.
Nedeľa bude ideálnym dňom na deku
V nedeľu zostane Slovensko v chladnom vzduchu, pričom od severu bude do karpatskej oblasti zasahovať okraj mohutnej tlakovej výše nad Fínskom. Počasie bude oblačné až zamračené, len ojedinele sa oblačnosť prechodne zmenší. Na niektorých miestach sa môže vyskytnúť hmla a slabé sneženie.
Najnižšia nočná teplota klesne na 0 až -7 °C, na severe a východe miestami až na -8 až -15 °C. Najvyššie denné teploty sa budú pohybovať od -3 do 2 °C, no v severných a východných regiónoch zostanú len na hodnotách -8 až -3 °C. Vietor bude slabý až mierny, spočiatku najmä na Zemplíne severný.
