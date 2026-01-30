Zima pritvrdzuje a bude ešte horšie: Beštia z východu prinesie chladné dni, víkend bude nemilosrdný

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
Chladný vzduch prevezme kontrolu, "beštia z východu" zasiahne aj Slovensko.

Zima dnes na Slovensku pritvrdzuje a dáva jasný signál, že tenké bundy môžu zostať v skrini. Vonku sa oplatí vrstviť oblečenie a doma si pripraviť deky, pretože chlad sa bude držať nielen dnes, ale aj počas celého víkendu. Počasie bude pôsobiť sychravo, nehostinne a pocit zimy ešte zvýrazní vietor.

Podľa portálu iMeteo sa nad strednou Európou udržiava frontálne rozhranie nad Českom, Rakúskom, Slovenskom a Maďarskom, ktoré sa takmer nepohybuje a postupne sa rozpadá. Zároveň sa od severu nad Poľsko, Ukrajinu a Maďarsko rozširuje okraj tlakovej výše so stredom nad severnou Škandináviou.

Práve táto kombinácia súvisí s príchodom takzvanej beštie z východu, teda mimoriadne chladnej vzduchovej hmoty, ktorá prináša extrémne mrazy do východnej Európy a citeľné ochladenie aj na Slovensko.

Dnešok bude sychravý a miestami nebezpečný

Piatok prinesie na väčšine územia prevažne zamračené počasie, dopoludnia sa lokálne objaví aj hmla. Len ojedinele môže dôjsť k prechodnému zmenšeniu oblačnosti. Zrážky sa vyskytnú len miestami, v západnej polovici Slovenska častejšie vo forme sneženia alebo dažďa so snehom.

Foto: SITA/AP

Vo vyšších polohách pôjde najmä o sneženie, v oblastiach približne do 400 m n. m. sa môže objaviť aj dážď alebo mrholenie. Najmä v ranných hodinách treba počítať s rizikom poľadovice, ktorá môže skomplikovať dopravu aj pohyb chodcov. Najvyššie denné teploty dosiahnu 0 až 5 °C, no na severe Slovenska a v oblasti Dolného Spiša môžu miestami zostať len okolo -2 °C.

Na horách vo výške približne 1500 m sa očakáva teplota okolo -4 °C. Vietor bude prevažne slabý, na východe miestami severný, čo ešte viac zvýrazní pocit chladu.

Sobota vráti sneh a mráz

V sobotu začne do našej oblasti od severovýchodu prúdiť ďalší chladný vzduch po prednej strane rozsiahlej tlakovej výše so stredom nad Fínskom. Súčasne bude od juhu zasahovať výšková tlaková níž nad Srbskom a západným Rumunskom, čo udrží zimný charakter počasia.

Počas dňa bude oblačno až zamračené, neskôr sa len ojedinele môže oblačnosť prechodne zmenšiť. Na niektorých miestach sa objaví sneženie alebo dážď so snehom, v nižších polohách prevažne dážď. Najnižšia nočná teplota klesne na 1 až -4 °C, na severe a východe miestami až na -5 až -10 °C.

Najvyššie denné teploty dosiahnu len -1 až 4 °C, pričom sever a východ Slovenska zostanú výrazne chladnejšie s hodnotami -7 až -2 °C. Vietor bude väčšinou slabý, na Zemplíne a v Above miestami severný.

Nedeľa bude ideálnym dňom na deku

V nedeľu zostane Slovensko v chladnom vzduchu, pričom od severu bude do karpatskej oblasti zasahovať okraj mohutnej tlakovej výše nad Fínskom. Počasie bude oblačné až zamračené, len ojedinele sa oblačnosť prechodne zmenší. Na niektorých miestach sa môže vyskytnúť hmla a slabé sneženie.

Najnižšia nočná teplota klesne na 0 až -7 °C, na severe a východe miestami až na -8 až -15 °C. Najvyššie denné teploty sa budú pohybovať od -3 do 2 °C, no v severných a východných regiónoch zostanú len na hodnotách -8 až -3 °C. Vietor bude slabý až mierny, spočiatku najmä na Zemplíne severný.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Na nože
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Domáci miláčikovia
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Tip na výlet
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Obchodné reťazce
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
Slováci a Česi v zahraničí
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac