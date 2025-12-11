Primátorovi Budapešti hrozí obvinenie. V júni mesto zogranizovalo Pride pochod na podporu práv ľudí z LGBT+ komunity

Foto: SITA/AP

Tomáš Mako
TASR
LGBTI+
Karácsony ešte v auguste, keď ho v súvislosti s Prideom vypočúvali, povedal, že by bol hrdý, keby ho obžalovali.

Budapeštiansky primátor Gergely Karácsony vo štvrtok informoval, že maďarská polícia odporučila vzniesť voči nemu obvinenie za zorganizovanie 30. ročníka pochodu Pride na podporu práv ľudí hlásiacich sa ku komunite LGBTQ+, ktorý sa v júni konal napriek úradnému zákazu a prilákal rekordný počet účastníkov.

TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Viac z témy LGBTI+:
1.
Rozsudok o manželstvách rovnakého pohlavia: Urýchlene potrebujeme registrované partnerstvá, tvrdí europoslanec za Hlas
2.
Len pár dní po novele ústavy s dvomi pohlaviami: Slovensko v Rade Európy podporilo práva intersex ľudí
3.
Nenávisť nezmizla, preniesla sa do politiky: Vláda zlyhala v ochrane kvír ľudí, novela ústavy je útokom na ich práva
Zobraziť všetky články (70)

Polícia pochod zakázala na základe novely zákona o zhromažďovaní prijatej tento rok. Podľa nej by organizátori a účastníci podujatí, ktorí by propagovali alebo vystavovali mladých ľudí neheterosexuálnemu životnému štýlu, mohli dostať pokutu 200 000 forintov (500 eur).

Pride pochod organizovaný mestom

Primátor Karácsony v reakcii na to vyhlásil Pride za mestské podujatie organizované radnicou a trval na tom, že tak žiadny účastník nemôže čeliť prísnym postihom. Argumentoval, že mestské podujatia si nevyžadujú súhlas polície a majú tak výnimku z uvedeného zákona.

Karácsony vo štvrtok v príspevku na sociálnych sieťach informoval, že polícia ukončila vyšetrovanie, ktoré voči nemu viedla v súvislosti s pochodom Pride v Budapešti v júni s odporúčaním vzniesť obvinenie. Samotné obvinenie označil Karácsony za „absurdné“ a povedal, že obec má právo „usporiadať akékoľvek podujatie na svojom verejnom pozemku“.

Ilustračná foto z Pride pochodu v Budapešti: SITA/AP

Karácsony ešte v auguste, keď ho v súvislosti s Prideom vypočúvali, povedal, že by bol hrdý, keby ho obžalovali.

„Som hrdý na to, že som podstúpil všetky politické riziká v mene slobody môjho mesta, a hrdo predstúpim pred súd, aby som bránil svoju vlastnú slobodu aj slobodu svojho mesta,“ dodal.
Polícia sa ku Karácsonyovmu prípadu bezprostredne nevyjadrila, doplnila agentúra AFP.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ukrajina napriek vojne dostala zoznam reforiem potrebných na vstup do Európskej únie: Namieta len jediná…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Outlet z kauzy slayáda začal veľkolepo, rýchlo sa z neho stala „nákupná zóna duchov“. Zákazníkov si užíval krátko
Outlet z kauzy slayáda začal veľkolepo, rýchlo sa z neho stala „nákupná zóna duchov“. Zákazníkov si užíval krátko
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: 10 najlepších seriálov roka 2025 musíte vidieť
Tip na seriál
Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: 10 najlepších seriálov roka 2025 musíte vidieť
Posledné hodiny Johna Lennona: Kým zomieral, vrah si vedľa neho pokojne čítal obľúbenú knižku
Posledné hodiny Johna Lennona: Kým zomieral, vrah si vedľa neho pokojne čítal obľúbenú knižku
Šéf IĽP: Ficova vláda je asociálna a zbabelá. Bez ľudských práv sme len platiči daní a zdroje pre korporácie
Šéf IĽP: Ficova vláda je asociálna a zbabelá. Bez ľudských práv sme len platiči daní a zdroje pre korporácie
Vianočné trhy u našich susedov sú ako z rozprávky: Na šunku za 6 eur sa tvorili rady, na cenu si dajte pozor
Vianočné trhy
Vianočné trhy u našich susedov sú ako z rozprávky: Na šunku za 6 eur sa tvorili rady, na cenu si dajte pozor
Psychologička Zuzana o alkohole: Fero Joke verejne priznal chybu a bol to správny krok, riskoval svoju reputáciu
Psychologička Zuzana o alkohole: Fero Joke verejne priznal chybu a bol to správny krok, riskoval svoju reputáciu
Do Bratislavy lietadlom, do Košíc zase vlakom. Za 1 deň som porovnala oba spôsoby cesty, určiť víťaza je náročné
Do Bratislavy lietadlom, do Košíc zase vlakom. Za 1 deň som porovnala oba spôsoby cesty, určiť víťaza je náročné
Nikola žije v Španielsku: Väčšina ľudí tu zarába okolo 1 300 € mesačne. Prenájom jednoizbového bytu v Madride stojí 1 000 €
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola žije v Španielsku: Väčšina ľudí tu zarába okolo 1 300 € mesačne. Prenájom jednoizbového bytu v Madride stojí 1 000 €
Magické trhy blízko Slovenska nás očarili ponukou aj cenami. Klobása je o polovicu lacnejšia ako v Bratislave
Vianočné trhy
Magické trhy blízko Slovenska nás očarili ponukou aj cenami. Klobása je o polovicu lacnejšia ako v Bratislave
Analytik Potočár o úskaliach energopomoci: Človek s platom 1 500 eur ju nezíska, dôchodca s rovnakým dôchodkom áno
Analytik Potočár o úskaliach energopomoci: Človek s platom 1 500 eur ju nezíska, dôchodca s rovnakým dôchodkom áno
Najrýchlejší vlak na svete sa vznáša: Dokáže ísť takmer 1 000 kilometrov za hodinu. Výstavba je neuveriteľne drahá
Najrýchlejší vlak na svete sa vznáša: Dokáže ísť takmer 1 000 kilometrov za hodinu. Výstavba je neuveriteľne drahá

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac