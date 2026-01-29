Putin prisľúbil, že týždeň nebude útočiť na Kyjev, tvrdí Donald Trump: Rusko to zatiaľ nepotvrdilo

Ruský prezident Vladimir Putin podľa prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa súhlasil s jeho požiadavkou zastaviť útoky na ukrajinské hlavné mesto Kyjev po obdobie jedného týždňa. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Ruské útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru v uplynulých dňoch zanechali bez svetla, tepla a vody už milióny Ukrajincov. Situácia je kritická najmä v Kyjeve. V niektorých častiach krajiny by pritom podľa predpovedí v najbližších dňoch mohla teplota klesnúť až na mínus 30 stupňov Celzia.
„Takúto zimu ešte nezažili. Osobne som prezidenta Putina požiadal, aby týždeň nestrieľal na Kyjev a rôzne ďalšie mestá. Súhlasil s tým a musím povedať, že to bolo veľmi milé,“ povedal Trump na zasadnutí svojho kabinetu. Rusko zatiaľ Trumpove tvrdenia nepotvrdilo.
