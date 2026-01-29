EÚ sa dohodla na zaradení iránskych Revolučných gárd na zoznam teroristov: Režim zabíja tisícky vlastných občanov

Rozhodnutie ešte nie je konečné.

Ministri zahraničných vecí členských krajín Európskej únie sa vo štvrtok v Bruseli dohodli na zaradení iránskych Revolučných gárd (IRGC) na únijný zoznam teroristických organizácií. Dôvodom je násilné potláčanie nedávnych masových protestov v krajine. Na sociálnej sieti X o tom informovala šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová, píše TASR.

„Represie nemôžu zostať bez odpovede. Ministri zahraničných vecí EÚ práve urobili rozhodný krok, keď označili iránske Revolučné gardy za teroristickú organizáciu. Režim, ktorý zabíja tisíce vlastných občanov, pracuje na svojom vlastnom zániku,“ napísala Kallasová.

Ide o politickú dohodu a rozhodnutie ešte nie je konečné. Nasledovať budú technické rokovania a tento krok bude ešte musieť schváliť všetkých 27 členských štátov. Po štvrtkovej dohode ministrov v Rade pre zahraničné veci by však malo ísť už len o formalitu. Slovensko na zasadnutí zastupuje šéf diplomacie Juraj Blanár.

Zatiaľ je to len symbolické

Označenie IRGC za teroristickú organizáciu bude do značnej miery vnímané len ako symbolické, avšak znamená výrazný posun v postojoch krajín. Donedávna túto myšlienku odmietalo viacero štátov vrátane Francúzska a Talianska. Na označenie IRGC za teroristickú organizáciu vyzvali predošlý týždeň na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu aj poslanci Európskeho parlamentu.

Irán pred dvoma dňami varoval pred „ničivými dôsledkami“ v prípade, že EÚ zaradí Revolučné gardy na zoznam teroristických organizácií. IRGC sú podľa agentúry AFP vnímané ako ideologická armáda s úlohou zabezpečiť prežitie režimu nastoleného po iránskej islamskej revolúcii v roku 1979. Za teroristickú organizáciu ich považujú v Austrálii, Kanade alebo Spojených štátoch.

Ministri zároveň vo štvrtok dopoludnia schválili nové sankcie voči 30 fyzickým a právnickým osobám z Iránu. Zameriavajú sa na jednotlivcov a subjekty, ktoré sa zúčastnili na násilnom potlačení nedávnych protestov a podieľajú sa na podpore Ruska vo vojne na Ukrajine.

