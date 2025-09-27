Putin nasadzuje moderné Tornadá: Psychologická zbraň druhej svetovej vojny dostala modernú podobu, v Záporoží šíri strach

Foto: SITA/AP,Nickel nitride, CC0, via Wikimedia Commons

Nina Malovcová
Vojna na Ukrajine
Moderné Tornadá sú nástupcami Kaťuší.

Salvové raketomety Tornado-G, ktoré ruskí vojaci používajú na Ukrajine, dokážu zasiahnuť ciele až vo vzdialenosti 40 kilometrov. V prípade Záporožia im však na ohrozovanie civilistov netreba ani polovicu tejto vzdialenosti.

Ako píše nemecký denník Die Welt, počas tvorby reportáže denníka boli zaslané salvy, ktoré zasiahli obytné štvrte a spôsobili požiar.

Od „Stalinovho orgánu“ k modernému Tornadu

História sa opakuje. Počas druhej svetovej vojny bol legendárny raketomet Kaťuša prezývaný „Stalinov organ“ postrachom nemeckých vojakov. Nevynikal presnosťou, ale vytváral ohlušujúci hluk, kvílivé tóny, veľké množstvo dymu a chaos, ktorý často zlomil morálku protivníka. Podobnú psychologickú aj deštruktívnu taktiku dnes využíva ruské velenie.

Vladimir Putin a jeho ozbrojené sily nasadzujú moderné verzie salvových systémov Tornado, ktoré nielenže zvyšujú palebnú silu, ale sa čoraz častejšie používajú proti civilným cieľom.

Útoky na obytné štvrte

Záporožie, metropola rovnomennej oblasti s viac než 700-tisíc obyvateľmi, leží len 25 kilometrov od frontovej línie. To ho radí do priameho dosahu rôznych delostreleckých systémov, niektorých dronov aj salvových raketometov Tornado.

Foto: SITA/AP

Ako uvádza Die Welt, pri jednom z útokov boli poškodené viaceré obytné budovy, vypukol požiar a strela zasiahla detské ihrisko. Pri útoku zahynul 41-ročný otec dvoch detí, jeho dcéry utrpeli vážne zranenia. Rusi tieto systémy presúvajú na pozície pod rúškom noci, aby znížili riziko zachytenia prieskumom.

Širší kontext útokov na civilnú infraštruktúru

Podľa databázy ACLED, ktorá monitoruje udalosti v ozbrojených konfliktoch, patria útoky na civilné objekty medzi pravidelné súčasti ruskej stratégie v konflikte na Ukrajine; ACLED zaznamenal tisíce prípadov zasiahnutia obytných domov, škôl, nemocníc a energetických zariadení.

OSN vo svojej júlovej správe uvádza, že pri jednej vlne útokov bolo zabitých najmenej 139 civilistov a 791 bolo zranených. Tieto štatistiky dopĺňajú svedectvá z miesta a potvrdzujú, že obete nie sú náhodné, ale súčasťou širšieho vzoru útokov spôsobujúcich rozsiahle škody na civilnom obyvateľstve.

Technické parametre a rozdiely medzi Tornado-G a Tornado-S

Ako píše portál ArmyRecognition, Tornado-G je modernizovanou verziou sovietskych Gradov. Tornado-G odpáli až 40 rakiet kalibru 122 mm s doletom približne 40 km. Je umiestnené na automobilovom podvozku Ural, má vyššiu presnosť aj palebnú silu v porovnaní so staršími Gradmi a podľa analýz, napríklad portálu Euro-SD, je určené na nahradenie starších systémov.

Odhaduje sa, že Rusko má približne 200 kusov Tornado-G, hoci presné počty sú neisté, pretože časť systémov bola zničená alebo ukoristená. Ako uvádza agentúra TASS a dopĺňa ArmyRecognition, Tornado-S je sofistikovanejšou verziou s väčším dôrazom na presnosť.

Foto: Vitaly V. Kuzmin, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Tornado-S používa presne navádzané rakety s doletom podľa typu munície v rozmedzí približne 90 až 120 km a každá odpaľovacia sústava vystrelí 6 rakiet kalibru 300 mm. Tornado-S koncepčne vychádza z raketometu BM-30 Smerč, no je navrhnuté ako ľahšie a obratnejšie riešenie s možnosťou presnejších zásahov na väčšie vzdialenosti. Obe varianty používajú rôzne typy munície vrátane klasickej, kazetovej a termobarickej, čo z nich robí flexibilné, avšak mimoriadne deštruktívne prostriedky boja.

Foto: Nickel nitride, CC0, via Wikimedia Commons

Tornado v rukách ruských síl plní dnes podobnú úlohu ako kedysi Kaťuša. Účelom nie je len ničiť vojenské ciele, ale aj zastrašiť a rozrušiť civilné obyvateľstvo. Ako ukazujú reportáže z miesta, databázy monitorujúce konflikty a správy medzinárodných organizácií, výsledkom sú zranenia, smrť a rozsiahle škody, ktoré výrazne zhoršujú život miestnych obyvateľov.

