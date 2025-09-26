Zuzana Čaputová kritizuje novelu ústavy: „Vznikla z politického kalkulu, nie na ochranu hodnôt“

Novela Ústavy SR, ktorá bola v piatok v parlamente schválená, sa nikdy nezbaví nálepky kontroverznosti. Na sociálnej sieti to uviedla bývalá prezidentka SR Zuzana Čaputová.
Zároveň tvrdí, že jediným motívom, pre ktorý vznikla, je politický kalkul. „Prezlečený za ochranu hodnôt a strach, resp. potreba chrániť pred hrozbou,“ dodala.
Zdôraznila, že strach ako radca je cestou k nešťastiu. Tentoraz podľa jej slov k nešťastiu mnohých ľudí s inakosťou, ktorým táto novela okrem iného hovorí, že sú hrozbou, ktorá si vyžiadala až zmenu ústavy.
Žiada neriadiť sa strachom. „Skúsme sa nebáť. Inakosti a ani dôsledkov nezmyselných hrádzí, ktoré nás od seba zase iba vzďaľujú,“ vyzvala.
Parlament v piatok schválil vládnu novelu Ústavy SR. Zakotvia sa tak do nej dve pohlavia – muž a žena. Do ústavy zároveň pribudne zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces.
