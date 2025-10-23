Putin má obrovský problém, USA uvalili tvrdé sankcie: Rusko aj Ukrajina hlásia úspechy, ľudia medzitým prichádzajú o život

Ruské ministerstvo obrany v stredu večer oznámilo, že jeho sily dobyli ďalšie dve dediny na juhovýchode Ukrajiny. Kontrolu prevzali nad obcou Pavlivka v Záporožskej oblasti a nad dedinou Ivanivka v Dnepropetrovskej oblasti. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.
Ruské tlačové agentúry zároveň v noci na štvrtok citovali ministerstvo obrany, podľa ktorého výsadkári a ďalšie ruské jednotky prekročili rieku Dneper a prevzali kontrolu nad ostrovom Karantynnyj neďaleko juhoukrajinského mesta Cherson. Ukrajinská armáda minulý týždeň uviedla, že ruské sily sa na ostrove neúspešne pokúsili vylodiť.
Explózie vo fabrike a sankcie
Úspechy na fronte hlási aj ukrajinská armáda, ktorá tvrdí, že opätovne získala kontrolu na dedinou Kučeriv Jar neďaleko mesta Dobropilľa. Začiatkom augusta ruské sily nečakane prelomili frontovú líniu východne od Dobropillie a postúpili takmer o 20 kilometrov. Po nasadení ukrajinských záloh boli čiastočne zatlačené späť.
Pri dvoch explóziách vo fabrike v ruskom meste Kopejsk východne od Čeľabinsku zahynulo najmenej deväť ľudí. V noci na štvrtok o tom informoval miestny gubernátor Alexej Teksler na Telegrame. „Zatiaľ bolo potvrdených deväť obetí. Päť ďalších osôb sa zranilo. Overujeme informácie o nezvestných osobách,“ napísal Teksler. Zranení sú vo vážnom stave a boli prevezení do nemocnice.
Na mieste v súčasnosti zasahujú záchranné zložky, ktoré sa snažia dostať pod kontrolu požiar vyvolaný explóziami. Podľa gubernátora nič nenasvedčuje tomu, že incident je akýmkoľvek spôsobom spojený s aktivitami dronov. Drony však útočili inde, konkrétne v Kyjeve, kde zranili štyri osoby a poškodili niekoľko budov, informuje Pravda.
Spojené štáty v stredu večer zároveň uvalili na Rusko nové sankcie zamerané na dve najväčšie ruské ropné spoločnosti Rosnefť a Lukoil. V stredu večer to oznámil minister financií USA Scott Bessent, podľa ktorého tieto firmy „financujú vojenskú mašinériu Kremľa“. Sankcie podľa amerického ministerstva zvyšujú tlak na ruský energetický sektor a znižujú schopnosť Kremľa získavať financie na pokračovanie vojny na Ukrajine a na podporu svojej oslabenej ekonomiky.
