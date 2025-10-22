Brat za Brata zbiera údaje možno aj o vás, takto to robia: Najväčšie ohrozenie Slovenska prichádza zvnútra štátu, hovorí Bátor

Foto: Facebook/BRAT za BRATA, Peter Bátor - verejný profil

Nina Malovcová
O skupine Brat za Brata ste už určite počuli. Najnovšie založili Národnú informačnú službu, ktorá zbiera údaje možno aj o vás a ani o tom neviete.

Skupina Brat za Brata, známa pre svoje proruské postoje a napojenie na motorkársky gang Noční vlci aj ruskú ambasádu v Bratislave, ohlásila vznik takzvanej „Národnej informačnej služby“. Jej líder Matúš Alexa tvrdí, že má zbierať údaje o „telesách, ktoré chcú zničiť Slovensko“. O tom, prečo je tento projekt znepokojivý, ako ohrozuje bezpečnosť krajiny a prečo slovenské inštitúcie reagujú pomaly, sme sa rozprávali s diplomatom a bývalým veľvyslancom pri NATO Petrom Bátorom.

Slovenské združenie Brat za Brata, ktoré je dlhodobo známe pre svoje proruské postoje a napojenie na motorkársky gang Noční vlci aj na ruskú ambasádu v Bratislave, prišlo s novým projektom. Jeho predseda Matúš Alexa 12. októbra na sociálnej sieti oznámil vznik takzvanej Národnej informačnej služby (NIS), ktorá má podľa jeho slov zbierať údaje o „telesách, ktoré chcú zničiť Slovensko“.

Ako informoval portál Denník N, hnutie vo videu otvorene vyzvalo ľudí, aby sa do projektu prihlásili a posielali informácie o novinároch, politikoch či verejných osobnostiach, ktoré označujú za nepriateľov štátu. Alexa tvrdí, že NIS nadväzuje na názov oficiálnej Slovenskej informačnej služby, no jej cieľom má byť „odhaľovanie klamárov a zradcov národa“.

Vo videu zaznieva výrok: „Budeme zbierať všetky lži a všetko na ľudí, ktorí chcú zničiť našu krajinu, prekrútiť dejiny, zničiť kultúru a tradície.“ Už v minulosti Alexa označoval liberálov a „pseudokresťanov“ za tých, ktorí podľa neho stratili spojenie so Slovenskom.

Ruské väzby a vlastenecká rétorika

Brat za Brata funguje od roku 2019 ako občianske združenie, ktoré sa navonok prezentuje ako motorkárske hnutie so slovenským vlasteneckým poslaním. Dlhodobo však šíri proruské naratívy a organizuje kampane proti Európskej únii či sankciám voči Moskve.

Podľa zistení Investigatívneho centra Jána Kuciaka Alexa získal od ruských úradov čestné uznanie aj medailu Ministerstva obrany Ruskej federácie za „vlasteneckú výchovu občanov“. Stretol sa aj so šéfom ruskej rozviedky Sergejom Naryškinom a na verejnosti sa viackrát objavil v tričku so symbolom „Z“, ktorý sa stal znakom ruskej agresie proti Ukrajine.

Výzvy na „očistu Slovenska“

Začiatkom tohto roka Alexa oznámil, že sa mu podarilo vytvoriť takzvané partizánske bunky. Vyzýval ľudí, aby ich zakladali v každom regióne, meste a na dedine a tvrdil, že sa blíži „očista Slovenska“. V tom istom období vystúpil aj v ruskej štátnej televízii Rossija 1, kde prezentoval petíciu za vystúpenie Slovenska z Európskej únie.

Podľa jeho vyjadrení má NIS fungovať už štyri mesiace. Nemá vraj konkurovať SIS, ale má „otvárať ľuďom oči“. Žiadne verejné dôkazy o existencii buniek či reálnej činnosti služby však neexistujú.

Politické prepojenia

Na rozlúčke s ruským veľvyslancom Igorom Bratčikovom v Bratislave sa okrem Alexu objavili aj viacerí slovenskí politici. Medzi nimi predseda SNS Andrej Danko, europoslanec Smeru-SD Ľuboš Blaha či Tibor Gašpar, bývalý policajný prezident a otec súčasného šéfa SIS Pavla Gašpara.

Odborný pohľad na situáciu ponúkol Peter Bátor, diplomat a expert na obrannú a bezpečnostnú politiku, ktorý pôsobil ako stály predstaviteľ Slovenskej republiky pri NATO. Dlhé roky sa venoval zahraničným vzťahom, pôsobil v Kancelárii prezidenta SR ako poradca pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku a zastupoval Slovensko aj v diplomatických štruktúrach v Bruseli.

Foto: Facebook/Peter Bátor – verejný profil

V rozhovore pre interez vysvetľuje, prečo môže byť vznik „Národnej informačnej služby“ nebezpečný, ako súvisí s proruským vplyvom a prečo by mali slovenské bezpečnostné orgány reagovať oveľa skôr a razantnejšie.

Skupina Brat za Brata vytvorila Národnú informačnú službu. Ako si to máme predstaviť, čo to je?

No, ja by som si to tiež strašne rád predstavil, že ako sa toto udialo. V každom prípade, oni oznámili, že niečo takéto vytvárajú, a predpokladám, že tam majú jedného, dvoch ľudí, alebo neviem koľko. Tá ich výzva bola, aby im ľudia začali donášať informácie na rôznych ľudí. A v zásade je asi úplne jedno, ako to funguje alebo čo to má byť, dôležitý je ten zámer. A toto je úplne, z pohľadu bezpečnosti štátu, absolútne neakceptovateľné.

