Rusko a USA pripravujú dohodu o prímerí na Ukrajine, tvrdí Bloomberg. Má to ale háčik, výhody chce Rusko

Spojené štáty americké a Rusko údajne pripravujú dohodu o zastavení bojov na Ukrajine. Tá by ale mala uznať územné zisky Ruska. Otázne je, čo na to Ukrajina.
Informácie priniesla agentúra Bloomberg s odvolaním sa na zdroje oboznámené s priebehom rokovaní. Podľa týchto zdrojov prezident Putin trvá na tom, aby Rusko získalo úplnú kontrolu nad celým Donbasom, Krymom a okupovanými časťami Chersonskej a Záporožskej oblasti.
Bloomberg dodáva, že nie je vôbec isté, či s takýmto návrhom bude súhlasiť ukrajinské vedenie a teda prezident Zelenský a jeho európski spojenci.
Získanie Donbasu by si podľa Bloombergu vyžadovalo, aby Ukrajina stiahla vojská z tých častí Luhanskej a Doneckej oblasti, ktoré Moskva zatiaľ neovláda. Presné podmienky pripravovanej dohody a plány sa tiež podľa nemenovaných predstaviteľov ešte môžu zmeniť. Pre Putina by bol takýto výsledok veľkou výhrou, oddáva agentúra.
V piatok a teda dnes vyprší ultimátum, ktoré Trump dal Putinovi na prijatie krokov vedúcich k ukončeniu vojny na Ukrajine. V opačnom prípade pohrozil uvalením 100-percentných ciel na obchodných partnerov Moskvy. Nemenované zdroje Reuters tento týždeň naznačovali, že napriek deklarovanému pokroku USA uvalia sekundárne sankcie proti Rusku.
Podobné dojmy má aj Tusk
Poľský premiér Donald Tusk oznámil, že v piatok absolvoval dlhý telefonický rozhovor s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Podľa neho existujú náznaky, že zmrazenie konfliktu na východe Ukrajiny je blízko. Zelenskyj je podľa Tuska veľmi opatrný, ale predsa optimista. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa správy agentúry PAP.
Tusk počas návštevy mesta Leba uviedol, že ukrajinskej strane veľmi záleží na tom, aby sa Európa vrátane Poľska podieľala na vzniku prímeria a mierového riešenia. „Aj nám na tom veľmi záleží, pretože mier v našom regióne by mal priaznivý vplyv na našu bezpečnosť,“ dodal.
O riešení vojny na Ukrajine by mali v najbližších dňoch rokovať na osobnom stretnutí prezident USA Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin. Miesto ani čas schôdzky zatiaľ nezverejnili. Plánované stretnutie potvrdil Kremeľ po tom, čo ho v stredu navštívil Trumpov osobitný vyslanec Steve Witkoff. V piatok malo vypršať Trumpovo ultimátum Rusku, že ak nepokročí k ukončeniu vojny na Ukrajine, na štáty, ktoré od neho nakupujú ropu, uvalia USA stopercentné sekundárne clá.
