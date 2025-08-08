Rusko a USA pripravujú dohodu o prímerí na Ukrajine, tvrdí Bloomberg. Má to ale háčik, výhody chce Rusko

Aktuálna správa
Lucia Mužlová
TASR
Vojna na Ukrajine
Pre Putina by bol takýto výsledok veľkou výhrou.

Spojené štáty americké a Rusko údajne pripravujú dohodu o zastavení bojov na Ukrajine. Tá by ale mala uznať územné zisky Ruska. Otázne je, čo na to Ukrajina.

Informácie priniesla agentúra Bloomberg s odvolaním sa na zdroje oboznámené s priebehom rokovaní. Podľa týchto zdrojov prezident Putin trvá na tom, aby Rusko získalo úplnú kontrolu nad celým Donbasom, Krymom a okupovanými časťami Chersonskej a Záporožskej oblasti.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Putin sa chce dohodnúť s Trumpom a Zelenského postaviť pred hotovú vec. Biely dom predtým tvrdil niečo iné
2.
Je to potvrdené: Putin sa stretne s Trumpom v najbližších dňoch. Mohli by prizvať aj Zelenského
3.
Trump chystá ďalší veľký ťah: S Putinom si chce podať ruku osobne, schôdzka môže prísť nečakane rýchlo
Zobraziť všetky články (1102)

Bloomberg dodáva, že nie je vôbec isté, či s takýmto návrhom bude súhlasiť ukrajinské vedenie a teda prezident Zelenský a jeho európski spojenci.

Získanie Donbasu by si podľa Bloombergu vyžadovalo, aby Ukrajina stiahla vojská z tých častí Luhanskej a Doneckej oblasti, ktoré Moskva zatiaľ neovláda. Presné podmienky pripravovanej dohody a plány sa tiež podľa nemenovaných predstaviteľov ešte môžu zmeniť. Pre Putina by bol takýto výsledok veľkou výhrou, oddáva agentúra.

V piatok a teda dnes vyprší ultimátum, ktoré Trump dal Putinovi na prijatie krokov vedúcich k ukončeniu vojny na Ukrajine. V opačnom prípade pohrozil uvalením 100-percentných ciel na obchodných partnerov Moskvy. Nemenované zdroje Reuters tento týždeň naznačovali, že napriek deklarovanému pokroku USA uvalia sekundárne sankcie proti Rusku.

Podobné dojmy má aj Tusk

Poľský premiér Donald Tusk oznámil, že v piatok absolvoval dlhý telefonický rozhovor s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Podľa neho existujú náznaky, že zmrazenie konfliktu na východe Ukrajiny je blízko. Zelenskyj je podľa Tuska veľmi opatrný, ale predsa optimista. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa správy agentúry PAP.

Foto: SITA (AP)

Tusk počas návštevy mesta Leba uviedol, že ukrajinskej strane veľmi záleží na tom, aby sa Európa vrátane Poľska podieľala na vzniku prímeria a mierového riešenia. „Aj nám na tom veľmi záleží, pretože mier v našom regióne by mal priaznivý vplyv na našu bezpečnosť,“ dodal.

O riešení vojny na Ukrajine by mali v najbližších dňoch rokovať na osobnom stretnutí prezident USA Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin. Miesto ani čas schôdzky zatiaľ nezverejnili. Plánované stretnutie potvrdil Kremeľ po tom, čo ho v stredu navštívil Trumpov osobitný vyslanec Steve Witkoff. V piatok malo vypršať Trumpovo ultimátum Rusku, že ak nepokročí k ukončeniu vojny na Ukrajine, na štáty, ktoré od neho nakupujú ropu, uvalia USA stopercentné sekundárne clá.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
V úrade je viac ako 30 rokov: Lukašenko tvrdí, že sa už neplánuje uchádzať o…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Natália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domuNatália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domu
Európsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónovEurópsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónov
Exkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupuExkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupu
Z hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresleZ hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresle
Pýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnostiPýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnosti
Pivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plačPivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plač
Najskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslíNajskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslí
Na hodinkách bolo 8:15 a na Hirošimu padala atómová bomba Little Boy. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 8:15 a na Hirošimu padala atómová bomba Little Boy. Toto sa dialo v momente výbuchu
Najsevernejšie „mesto duchov“ v arktickej tundre: Sovieti v Európe zarobili 7-krát viac ako ostatní, pohľad naň vás vydesíNajsevernejšie „mesto duchov“ v arktickej tundre: Sovieti v Európe zarobili 7-krát viac ako ostatní, pohľad naň vás vydesí
Dostane sa Kočner na slobodu? Jeho obhajca sa raduje, advokát Kubina má iný názor. Za istých podmienok sa to ale môže staťDostane sa Kočner na slobodu? Jeho obhajca sa raduje, advokát Kubina má iný názor. Za istých podmienok sa to ale môže stať
Marek Vagovič v 1 na 1: Príklon vlády Fica k Rusku a Vietnamu je aj pragmatický. Mohli by sa tam lepšie schovaťMarek Vagovič v 1 na 1: Príklon vlády Fica k Rusku a Vietnamu je aj pragmatický. Mohli by sa tam lepšie schovať
Navštívili sme najkrajší slovenský unikát: Za vstup sme zaplatili 12 €, zamrzel iný poplatok. Ak zabudnete na toto, oľutujeteNavštívili sme najkrajší slovenský unikát: Za vstup sme zaplatili 12 €, zamrzel iný poplatok. Ak zabudnete na toto, oľutujete

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac