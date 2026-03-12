Puškárová o veľkej zmene kvôli synovi: Priznala, čomu vo Švédsku prepadla a čo ju najviac prekvapilo

Foto: Instagram (zlaticapuskarova)

Frederika Lyžičiar
Vo fitku ju čakalo veľké prekvapenie.

Pohyb a zdravý životný štýl sú v škandinávskych krajinách prirodzenou súčasťou každodenného života. Moderátorka Zlatica Puškárová to spoznala na vlastnej koži počas svojich ciest do Švédska, kde objavila aj novú motiváciu starať sa o kondíciu.

Moderátorka Zlatica Puškárová prezradila vo svojom instagramovom príbehu, ako vyzerá jej aktuálny život medzi Slovenskom a Švédskom. V posledných mesiacoch trávi v severskej krajine viac času pre športovú kariéru svojho syna Lea, pričom si postupne zvyká aj na tamojší životný štýl. Súčasťou toho sa pre ňu stalo aj pravidelné cvičenie vo fitnescentre, ktoré ju príjemne prekvapilo atmosférou aj prístupom ľudí k pohybu.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Zlatica Puškárová (@zlaticapuskarova)

Nová životná etapa kvôli synovi

Zmena životného rytmu prišla v čase, keď rodina prijala významnú športovú ponuku pre syna Lea. Puškárová už minulý rok otvorene priznala, že odchod do zahraničia nebol pôvodne v ich plánoch.

„Začíname ďalšiu životnú etapu, náš LEO dostal mimoriadnu ponuku od prestížneho švédskeho klubu. Neplánovali sme jeho odchod do zahraničia a veľa ponúk sme doteraz odmietli. LEO ale dostal takú atraktívnu ponuku, že sa rozhodol vykročiť,“ napísala v septembri minulého roka.

Reprofoto: Instagram (zlaticapuskarova)

Odvtedy sa jej život prirodzene rozdelil medzi dve krajiny. Moderátorka priznáva, že takýto režim si vyžaduje veľa energie, no snaží sa ho zvládať s nadhľadom a podporovať syna na jeho športovej ceste.

Fitko, ktoré ju prekvapilo

