Rodina Zlatice Puškárovej a Patrika Švajdu začína novú etapu: Ich synovi sa podarilo niečo, o čom sa iným ani nesníva

Leo, syn moderátorky Zlatice Puškárovej a Patrika Švajdu, dostal príležitosť, ktorá mu otvára ďalšie dvere k úspechu.
Ako napísala na Instagrame Zlatica Puškárová, jej pätnásťročný syn Leo stojí pred dôležitým životným krokom. V krátkom čase dostal výnimočnú športovú príležitosť, ktorá mení zabehnutý spôsob ich rodinného života a prináša nové dobrodružstvo za hranicami Slovenska. Sama Puškárová sa o to úprimne podelila, keď opísala, ako sa celá rodina zomkla a rozhodla naplno podporiť Lea na jeho novej ceste.
Nečakaný krok a odhodlanie rodiny
„Začíname ďalšiu životnú etapu, náš LEO dostal mimoriadnu ponuku od prestížneho švédskeho klubu. Neplánovali sme jeho odchod do zahraničia a veľa ponúk sme doteraz odmietli. LEO ale dostal takú atraktívnu ponuku, že sa rozhodol vykročiť,“ uviedla Zlatica Puškárová.
Dodala, že všetko sa udialo mimoriadne rýchlo: „A hoci sa to všetko udialo neskutočne rýchlo, sme ako rodina zomknutí a odhodlaní byť pri plnení jeho sna. Takže… Čakajú nás časté lety a život plný cestovania, dobrodružstva, a aj neznáma. Ale povedali sme si, že budeme ODVÁŽNI.“
