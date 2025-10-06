Prvýkrát sa jednohlasne zhodli. Diváci Dunaja, k vašim službám majú jasno v tom, akú dvojicu chcú vidieť

Nové postavy v obľúbenom dobovom seriáli si robia zálusk na mocných mužov a nezáleží im na tom, či sú zadaní alebo nie. V prípade Adely a Lukáša je to jednoduchšie, teda aspoň z hľadiska príbehu. Hoci sú s Klárou už dávno rozídení, nezdá sa, že by diváci tomuto páru fandili, keďže Adela v Kudličkovi prebúdza to najhoršie. Podobná situácia sa odohráva aj u Klausovcov.
Helga konečne otvorila oči a uvedomila si, že Astrid neprišla do Bratislavy z priateľských dôvodov. Walter je pre ňu ideálny muž a je jej jedno, že je ženatý a má dve malé deti. Helgu nevníma ako prekážku, no tá jej tiež nič nedaruje. Má to však ťažké, keďže si Astrid pán manžel nasťahoval priamo do ich domu.
S kým by mal skončiť?
Keďže sa Astrid v boji o Waltera nevzdáva a Helga tiež vytasila svoje ženské zbrane v snahe zachrániť svoju rodinu, tento milostný trojuholník sa stal jednou z hlavných zápletiek tejto série. Televízia sa preto rozhodla vyspovedať divákov a zistiť, ktorá sa podľa nich k Walterovi hodí viac a zdá sa, že sa jednohlasne zhodli.
Hoci si manželstvo Klausovcov prešlo viacerými skúškami, od nevery po zatajených členov rodiny, nikdy to Helga a Walter nevzdali. Práve preto sú medzi divákmi takí populárni. A hoci majú ďaleko od dokonalosti, vždy sú pre toho druhého oporou a kryjú si navzájom chrbát. Diváci tak veria, že ani teraz tomu nebude inak a Astrid sa pripojí k zástupu mileniek, na ktoré Klaus hneď zabudol, keďže má doma svoju vysnívanú ženu.
„To sú otázky, jasné, že Helga,“ alebo „Samozrejme Helga,“ alebo „Helga jednoznačne,“ alebo „Jedine Helga,“ tak znela väčšina komentárov pod príspevkom TV Markíza. Niektorí sa pritom neváhali rozpísať aj viac. Napríklad: „Helga, tá je taká ľudská, ale tá Astrid, to je veľká potvora,“ alebo „Tá bezcitná votrelkyňa určite nie.“
