Karolína venovala nekompromisný odkaz všetkým, ktorí spochybňovali jej rozchod s Rasťom. Nedoplatili naň pritom len oni

Karolína a Rasťo nakoniec neboli jediní, ktorí museli obhajovať svoj rozchod.

Víťazka Ruže pre nevestu a televízny ženích potvrdili, že spolu ostali aj po šou v špeciálnej epizóde Ruže pre nevestu. Od nej ubehlo niekoľko mesiacov, počas ktorých už stihli diváci vidieť pár spolu aj na verejnosti, no v poslednej dobe sa ukazovali stále menej a dnes už ľudia vedia prečo.

Ako sme vás včera informovali v článku, Karolína a Rasťo viac netvoria pár. Oznámil to televízny ženích na Instagrame prostredníctvom týchto slov: „V živote sa všetko deje pre niečo. Nám to s Karolínou, bohužiaľ, nevyšlo napriek tomu, že sme sa obaja snažili. Som vďačný za každý jeden moment s ňou a za to, že sme sa spoznali,“ ako aj cez vyznania pre svoju dnes už bývalú partnerku. Ticho však neostala ani ona.

Zaplavila ju kritika

Karolína pridala na svoj Instagram najprv čiernobielu fotku z Ruže pre nevestu, ktorá ukazuje ich prvé rande na pláži, pričom priznala, že práve táto fotka vždy vyvolala úsmev na jej tvári. „Boli sme dvaja ľudia v tom istom oceáne, snažiaci sa nájsť rovnováhu – no nakoniec sme každý chytili inú vlnu. Niekedy bol príliv silný, niekedy odliv ešte silnejší… Som vďačná, že som bola pol roka po tvojom boku a nikdy na to nezabudnem, aj keď to nevyšlo tak, ako sme si želali, oveľa horšie by bolo to vôbec neskúsiť,“ napísala k fotografii.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Caroline Michalčíková (@caroline_michalcik)

Príspevok zakončila slovami: „Prosím vás o jedno – táto fotka je mojou silnou spomienkou, nie dôvodom na nenávisť. Pre mňa je to citlivá záležitosť a každý, kto raz naozaj ľúbil, to pochopí. Vopred vás prosím nepísať nenávistné komentáre ASPOŇ pod túto fotku. Ďakujem…“

Jej prianie sa však nesplnilo a pod týmto rozchodovým príspevkom sa rýchlo začali objavovať rôzne dohady a teórie, či už o spomínanom rozchode alebo celkovo o ich vzťahu. „Skončila zmluva?“ znel napríklad jeden z nich. „Zmluva skončila, tak skončíte aj vy, už vám neplatia, tak sa to už neoplatí,“ písal niekto ďalší. „Aké nečakané,“ poznamenala žena, a aj takýchto ironických komentárov sa našlo viacero.

Kritika a netaktné poznámky sa pomaly zbierali, a tak nie div, že sa na ne nakoniec rozhodla Karolína zareagovať a všetkým, ktorí ju sledujú, poslala nekompromisný odkaz v príbehu. „Niekedy nechápem ľudí. Nechápem, prečo sa potrebujú starať do života iných, poúčať, mudrovať. Vlastne vy všetko viete, všetko ste vedeli od začiatku, vy ste s nami pol roka trávili čas,“ týmito slovami začala svoju reakciu.

Reprofoto: Instagram (caroline_michalcik)

Nie je to však len Karolína, ktorá sa stala obeťou nemiestnych poznámok. To, že sa s Rasťom rozišli, malo vplyv aj na inú ružičku. Krátko potom, ako víťazi Ruže pre nevestu oznámili rozchod, sa totiž koniec vzťahu rozhodla oznámiť aj Lucy, ktorú diváci môžu poznať z druhej série, a tiež z Farmy. Tá rozchod takisto oznámila príspevkom na Instagrame a prvotné komentáre rozhodne neboli také, aké čakala.

Spochybnili pravdivosť jej slov

