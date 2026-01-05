Luxus, ktorý skončil na tanieri: Tuniak sa predal za milióny eur a prepísal rekord. O pár hodín z neho bolo suši

Majiteľ a prevádzkovateľ siete suši reštaurácií v Japonsku v pondelok zaplatil rekordných 2,73 milióna eur za obrovského tuniaka modroplutvého na prestížnej novoročnej aukcii na hlavnom tokijskom rybom trhu, čím prekonal doterajší historický rekord.
Dave Gershman z organizácie Pew Charitable Trusts uviedol, že výsledok aukcie poukazuje na zlepšujúci sa stav populácie tuniaka v Pacifiku, ktorá bola ešte nedávno „na pokraji kolapsu“. Najvyššiu cenu zaplatila sieť reštaurácií samozvaného japonského „Tuniakového kráľa“ Kijošiho Kimuru za 243-kilogramovú rybu ulovenú pri severnom pobreží Japonska.
Prekonanie doterajších rekordov
„Myslel som si, že sa nám ju podarí kúpiť lacnejšie, ale cena vystrelila skôr, než ste sa stihli nadýchnuť,“ povedal Kimura po dražbe, ktorá sa konala pred úsvitom. Dodal, že dúfa, že „šťastný tuniak dodá energiu čo najväčšiemu počtu ľudí“.
Cena 510,3 milióna jenov (približne 2,73 milióna eur) bola najvyššia od roku 1999, odkedy sa vedú oficiálne záznamy. Predchádzajúci rekord – 333,6 milióna jenov (približne 2,1 milióna eur) za 278-kilogramového tuniaka – padol v roku 2019 po presťahovaní trhu z oblasti Cukidži do modernejších priestorov.
Vlaňajšia najvyššia cena za 276-kilogramovú rybu bola 207 miliónov jenov (približne 1,3 milióna eur).
Krátko po tohtoročnej aukcii bol tuniak rozporciovaný a spracovaný na suši, ktoré sa predávalo približne za 500 jenov (asi 2,56 eur) za rolku.
