Progresívne Slovensko predstavilo kandidáta na župana Košického samosprávneho kraja: Je ním Marián Porvažník

Foto: Michal Šimečka/Progresívne Slovensko

Lucia Mužlová
TASR
Porvažník pôsobí aj v občianskom sektore, okrem iného je ambasádorom projektu Za inovatívne Slovensko.

Kandidátom Progresívneho Slovenska (PS) na post predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) v budúcoročných regionálnych voľbách bude podnikateľ a právnik Marián Porvažník. Oznámil to v utorok v Košiciach predseda PS Michal Šimečka. Verí, že sa k podpore ich kandidáta pripoja aj iné opozičné strany.

Porvažník pôsobí aj v občianskom sektore, okrem iného je ambasádorom projektu Za inovatívne Slovensko. Šimečka ho označil za človeka, „ktorý vybudoval úspešné firmy a teraz chce svoje skúsenosti, svoj talent aj úspech, ktorý dosiahol, pretaviť v úspech Košického kraja a má plán, ako to dosiahnuť“.

Košice majú šancu byť lepším mestom

Rozhodnutie kandidovať zdôvodnil Porvažník tým, že Košický kraj podľa neho dlhodobo hrá pod svoj potenciál. Za kľúč k úspechu pre región označil príležitosti na dobrú prácu spolu s kvalitnými verejnými službami. „K dostupnosti dobrej práce dokáže prispieť aj kraj – hľadaním riešení a diskusiou s veľkými firmami aj podporou podnikavosti tých malých. Investovať je potrebné tiež do mobility, aby sa ľudia vedeli rýchlo dostať nielen do práce, ale aj za službami, ktoré potrebujú. Som presvedčený, že kraj dokáže byť dostatočne atraktívny na to, aby u nás ľudia nielen zostávali, ale sa sem aj vracali,“ uviedol Porvažník. Potvrdil, že dosiaľ nie je členom strany s tým, že má však k PS hodnotovo mimoriadne blízko.

Porvažník je dosiaľ prvým takto verejne ohláseným kandidátom na predsedu KSK. Kraj vedie druhé funkčné obdobie Rastislav Trnka.

