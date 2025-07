Odhalila, ako deti zvládajú jej slávu. Nová hviezda Sľubu priznala, čo si myslia o tom, že ju spoznávajú cudzí ľudia

Retro seriál Sľub žne jeden úspech za druhým, za čo môžu vo veľkej miere aj samotní herci, ktorí dokonale stvárňujú neľahkú dobu, na ktorú si mnohí pamätajú. Po letnej pauze sa diváci môžu tešiť na novú postavu, ktorú stvárni ostrieľaná herečka Gabika Marcinková. Tá nedávno ukázala dychberúci herecký výkon v kriminálno-dramatickom seriáli Vina. Po pracovnej stránke sa jej darí, no čo sa týka súkromnej, doznieva ešte nepríjemné obdobie, ktorému čelila.

Sľúbili si lásku do konca života, no tá sa skončila predčasne. Reč je o Gabike Marcinkovej a hudobníkovi Martinovi Mihalčínovi, ktorí sa rozišli. Humbuk okolo rozvodu by sa však mohol dotknúť ich detí, dcérky Emky a syna Jakuba. Ako uviedla v rozhovore pre Šarm, práve v tomto období sa im herečka snaží byť čo najviac nablízku.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

Zladiť kariéru a deti nie je jednoduché

Gabika sa snaží skĺbiť kariéru a deti, čo sa jej ako-tak darí vďaka pravidlám manažovania času, ktoré dodržiava. Nemá však klasickú osemhodinovú pracovnú dobu, takže to nie je práve najjednoduchšie. Týka sa to aj víkendov. „Samozrejme, občas produkcia povie: Zostaň tu aspoň pol dňa… Áno, občas to tak je, že idem na pár hodín nakrúcať aj cez víkend, ale zubami-­nechtami sa to snažím udržať len cez týždeň, keď sú deti v škôlke,“ vyšla s pravdou von umelkyňa, ktorej pomáha rodina i expartner.

Ako potvrdila, zladiť to je miestami náročné. „Produkcie začali tlačiť do toho, že potrebujú ešte jeden víkendový deň, potom sa pridal druhý, lebo všetci ostatní herci môžu iba vtedy… Alebo povedia: Keby ste trošku dlhšie mohli zostať… Preto občas, ak nie som dostatočne priebojná, tak v rámci mesiacov, keď nakrúcam, som menej s deťmi. A pre ne sa potom snažím tie ďalšie mesiace nepracovať,“ vysvetlila herečka, ktorá trvá na tom, aby bola s deťmi, keď sú choré.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

Ak má veľký projekt, a ten sa skončí, nasledujúce mesiace sa snaží byť len s deťmi a venuje sa im a domácnosti. „To znamená upratovať, variť, hrať sa, chodiť na ihriská a podobne. Takže to som mala takto do apríla a potom prišiel ďalší seriál a táto etapa bude pokračovať do septembra,“ priznala Gabika, ktorá sa naučila povedať „nie“ vtedy, keď sa jej narodilo prvé dieťa.

Ako evidujú svoju mamu ako slávnu osobnosť?